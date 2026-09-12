Eskişehir’de fiyatı 60 lirayı buldu! Alıp kurutan pişman oldu: Gaziantep’ten gelen ürünler kapışılıyor
Sonbaharın yaklaşmasıyla kışlık hazırlıkları hız kazanırken, Eskişehir’de yaş biberin kilogram fiyatı 60 liraya kadar çıktı. Nemli hava nedeniyle evde kurutulan biberlerin önemli bir bölümünün çürümesi, vatandaşları Gaziantep’ten getirilen hazır kurutmalık biberlere yöneltti.
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Sonbahar mevsiminin yaklaşmasıyla kışlık hazırlıklar hız kazanırken, kurutmalık biber fiyatları ve iklim şartları vatandaşın tercihini değiştirdi. Kentin nemli havası nedeniyle evde kurutulmaya çalışılan biberlerin büyük bölümünün çürümesi ve yaş biber fiyatlarının yüksekliği, tüketicileri Gaziantep’ten getirilen hazır kurutulmuş ürünlere yöneltti.
Eskişehir’de kurutmalık ürün satışı yapan aktar Ömer Faruk Tezcan, piyasadaki son gelişmeleri ve vatandaşların satın alma alışkanlıklarını değerlendirdi. Evde geleneksel yöntemlerle biber kurutmanın artık hem zahmetli hem de ekonomik açıdan avantajsız hale geldiğini belirten Tezcan, nem oranının yüksek olmasının ciddi ürün kaybına yol açtığını ifade etti.
Piyasadaki taze biber fiyatlarına dikkat çeken aktar Tezcan, yaş biberin kilogram fiyatının 50 ila 60 lira arasında değiştiğini söyledi. Bir bağ kurutmalık elde etmek için ortalama 4-5 kilogram taze biber gerektiğini vurgulayan esnaf, "Bir bağ biber elde etmek için sadece taze bibere yaklaşık 200 ila 300 lira arasında para harcamanız gerekiyor. Eskişehir’in havası nemli olduğu için kurutmaya çalıştığınız biberlerin en az yarısı çürüyüp çöpe gidiyor. Biz zaten hazır kurutulmuş bir bağ biberi 300 liraya satıyoruz. Fire riskini ve harcanan emeği hesaba kattığınızda evde biber kurutmanın hiçbir anlamı kalmadı. Bu sebeple halkımız hazır ürüne daha çok ilgi gösteriyor" dedi.
Eskişehir’de satışa sunulan kurutmalıkların özel bir hazırlık sürecinden geçtiğini aktaran Tezcan, ürünlerin Gaziantep’teki tarlalardan geldiğini belirtti. Hazırlık sürecini anlatan esnaf, "Biberler Antep'te tek tek ipe diziliyor. Halka şeklinde değil, uzun şeritler halinde iplere işleniyor. Güneşte birkaç gün boyunca doğal ortamda kurutulduktan sonra kargo aracılığıyla doğrudan dükkânlarımıza ulaştırılıyor" ifadelerini kullandı.Tüketici tercihlerine de değinen esnaf Ömer Faruk, Eskişehir halkının genel olarak acı biberi pek sevmediğini, bu yüzden Antep’in tatlı dolmalık biberlerinin ilk sırada tercih edildiğini söyledi. Dolmalık biberin yanı sıra kızartmalık kapya biber ile son dönemin gözdesi Kale biberine de yoğun talep olduğunu belirtti.
Yurt dışı bağlantılı satışların da hareketli olduğunu belirten aktar esnafı Tezcan, Eskişehir’den özellikle Fransa ve Belçika’ya giden gurbetçilerin 10 ila 15 dizi arasında değişen toplu alımlar yaptığını, yerel halkın ise ürünü taze tüketmek adına bittikçe tek dizi halinde satın aldığını kaydetti.Geçen yıl 250 liradan satılan kurutulmuş biber bağının bu yıl 300 liraya yükseldiğini belirten Ömer Faruk Tezcan, yaşanan artışın genel enflasyon ve baharat fiyatlarındaki yükselişe oranla oldukça düşük kaldığını vurguladı. Fiyatların beklenenden daha makul seviyede seyrettiğini ifade eden esnaf, hem fiyat avantajı hem de pratikliği nedeniyle hazır kurutulmuş bibere olan ilginin sezon boyunca artarak devam etmesini beklediklerini dile getirdi.