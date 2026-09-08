Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel alacak: Başvurular başladı!
08.09.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda toplam 14 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular dijital ortamda alınmaya başlandı.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.
Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.
Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.