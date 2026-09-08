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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel alacak: Başvurular başladı!

08.09.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 14 sözleşmeli personel alacak: Başvurular başladı!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda toplam 14 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular dijital ortamda alınmaya başlandı.

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 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 14 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Kurumun konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre Genel Müdürlük, pilot, uçuş teknisyeni, uçuş tabibi, kabin emniyet uzmanı, hava trafik kontrolörü ve hava trafik emniyeti elektronik personeli olmak üzere toplam 14 personel alacak.

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Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adreslerinden yapabilecek.

Bugün başlayan başvurular 14 Eylül'e kadar devam edecek. Şahsen veya posta yoluyla müracaatlar kabul edilmeyecek.

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