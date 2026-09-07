Memurluktan istifa edip kömürlükte kurdu! Herkes 'batarsın' dedi, şimdi kapısına akın ediyorlar

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Hayvancılığı çok sevdiğini belirten Esat Er, "İnsanlarla uğraşması bana artık zor gelmeye başlamıştı. İçimde bir yerlere kaçma, bir şeyler yapma ve üretme isteği vardı. Kendi işimi bıraktım. Pandemi de bu sürece vesile oldu. İyi ki bu işe atılmışım. Genç bir girişimci olarak ülkeme hizmet etmekten gurur duyuyorum. Hayvanları gördüğüm zaman sürekli onlarla uğraşma isteğim vardı ama okul ve şartlar nedeniyle imkan olmamıştı. Bu benim kesinlikle çocukluk hayalimdi. Her yerde de 'hayalim gerçek oldu' diye gururla söylerim. İnsanlar başlarda tepki gösterse de ben şu an hayalimi yaşıyorum ve bunun mutluluğu bana yetiyor" dedi.