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Sivas’ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tır ile otobüsün karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20’ye yakın kişi yaralandı.

16.01.2022 - 08:38 | | İHA
Sivas’ta otobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Aşağıkale mevkisinde meydana geldi. Yapılan ihbarda bir yolcu otobüsünün yağan kar nedeni ile yolda devrilen tıra çarptığı belirtildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 20’ye yakın kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere nakledildi.

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