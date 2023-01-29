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Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı

Şırnak'ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy ile 8 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.

29.01.2023 - 18:00 |
Şırnak'ta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı

Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde, dün sabah başlayan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar oldu. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı 2 ilçeye bağlı 20 köy ile 8 mezra yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. 

Şırnakta 20 köy ve 8 mezra yolu kardan kapandı

Valilikten yapılan açıklamada, "Kuvvetli kar yağışlarının yarına kadar etkili olması beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi. 

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