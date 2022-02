Sıla Şentürk’ü katleden Hüseyin Can Gökçek hakkında son dakika gelişmesi!

Gökçek’in savcılıktaki ifadesinde Sıla’nın şikayetinden vazgeçmediği ve sosyal medya üzerinden başka biriyle yazıştığını gördüğünü iddia ederek, “Bu nedenle sinirlendim ve Giresun’a geldim. Konuşmak istedim. Ancak tartıştık. Sonra olayı gerçekleştirdim” dediği öğrenildi.

Sıla Şentürk (16) ile Hüseyin Can Gökçek (21), geçen yıl internetten tanıştı. Burada arkadaşlıklarını ilerlettiler. Ankara’da yaşayan Hüseyin Can Gökçek, Giresun’a giderek Sıla’nın ailesiyle tanıştı. Yaşı küçük olan Sıla, daha sonra ailesinin zoruyla Hüseyin Can Gökçek ile nişanlandırıldı. Gökçek, geçen yıl Sıla’yı kaçırdı. Ailesinin şikayeti üzerine ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ suçundan Hüseyin Can Gökçek tutuklandı. Nişan bozuldu. Ancak Sıla’nın ailesinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine Gökçek, tutuksuz yargılanmak üzere 3 ay önce serbest bırakıldı.

DEVLET KORUMASINDAYDI

Hüseyin Can Gökçek tahliyesinin ardından Sıla ile barışmak istedi ancak genç kız bunu kabul etmedi. Tehditler başlayınca da Sıla Şentürk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Sıla, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine yurttan alındı. Giresun’un merkeze bağlı Erikliman köyündeki babaannesinin yanına gitti.

BARIŞMAYINCA KATLETTİ

Tehditlerini sürdüren Hüseyin Can Gökçek, önceki gün Ankara’dan Giresun’a gitti. Gökçek, izini bulduktan sonra dün sabah saatlerinde kent merkezinden taksi tutarak gittiği Erikliman köyünde, Sıla ile görüşmek istedi. Gökçek, barışma teklifini kabul etmeyen Sıla ile tartışmaya başladı.

BABAANNE YARDIM İSTEDİ

Daha sonra da üzerindeki bıçağı çıkarıp hunharca genç kızın boğazını kesti. Gökçek daha sonra olay yerinden kaçtı. Evde bulunan işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip yardım istedi. Olayı duyup eve koşan halası, Sıla’yı evin önünde yerde kanlar içinde yatarken buldu. 155’i aradı ama Sıla aşırı kan kaybından hayatını kaybetmişti.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

İhbar üzerine polis de harekete geçti. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek’in sorgusu sürüyor. Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’i önce köye, ardından buradan alıp havalimanına götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Olayda hayatını kaybeden Sıla Şentürk için ise bugün Yalı Mahallesi Camii’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Genç kızın annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk cenazede güçlükle ayakta dururken, cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, genç kızın yakınları ile mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Şentürk aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

KULÜPLERDEN ‘SILA’ PAYLAŞIMI

Sıla Şentürk için sosyal medyada binlerce takipçi, kadın cinayetlerine tepki yorumlarında bulundu. Sıla için Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Giresunspor ve Başakşehir kulüpleri de taziye paylaşımı yaptı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması:

Giresun’da 21 yaşındaki H.C.G. tarafından öldürülen 16 yaşındaki S.Ş’ye ilişkin olarak basında yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

2020 yılında staj için kurulmuş whatsapp grubunda tanışan S.Ş. ve H.C.G.’nin aralarında duygusal yakınlık gelişmiştir. 22.03.2021 tarihinde bu ilişkinin S.Ş.’nin ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle S.Ş. ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Gelişen olaylar neticesinde kız çocuğu ve zanlı birlikte kaçmıştır. Ailenin şikayeti üzerine emniyet kontrol noktasında S.Ş. ve H.C.G. polis memurları tarafından yakalanmıştır.

25.03.2021 tarihinde kız çocuğu S.Ş. hakkında acil koruma kararı alınmış ve Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşa yerleştirilmiştir. Bu süreçte H.C.G. de hakkında yapılan şikayete istinaden tutuklanmıştır.

Yapılan incelemeler sonucunda ve aile ile çocuğun ortak istekleri doğrultusunda 12.04.2021 tarihinde kız çocuğu, hakkında danışmanlık tedbiri kararı alınarak ailesi yanına dönmüştür.

11.11.2021 tarihinde, S.Ş. hakkında devam eden istismar davasında aile H.C.G.'den şikayetçi olmuş, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçmiştir. Sanığın mahkemeye %50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve S.Ş.'nin şikayetini geri çekmesi üzerine H.C.G. mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiştir. Bunun üzerine baba, S.Ş.'nin kurum bakımına alınmasını talep etmiştir.

16.11.2021 tarihinde savcılık kararı ile kız çocuğu S.Ş. hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta korumaya alınmıştır.

İlerleyen süreçte S.Ş. yeniden H.C.G.'den şikayetçi olmuş ve ailesi yanına dönmek istemiştir. Aile de çocukları S.Ş.'yi teslim alma talebinde bulunmuştur. 07.12.2021 tarihinde danışmanlık tedbiri kararının devam etmesi kaydıyla kız çocuğu ailesi yanına dönmüştür.

20.01.2022 tarihinde danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır.

16.02.2022 tarihinde yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aile ile rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır.

21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır.

BAKAN SOYLU: HEMEN TESPİT EDİP YAKALADILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 16 yaşındaki kız çocuğu Sıla Şentürk'ü öldüren Hüseyin Can Gökçek'in üzerinde başkasına ait cep telefonu olduğunu, buna rağmen güvenlik güçlerince yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle; (Sıla Şentürk cinayeti) Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar. Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barışma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin.

KÖY MUHTARI YAŞANANLARI ANLATTI

Neler Oluyor Hayatta programına bağlanan köy muhtarı İsmail Yücel, yaşananları anlattı. İsmail Yücel, Sıla’nın 15 yaşındayken katille tanıştığını sonra da beraber kaçtıklarını söyledi. Kaçma olayının ardından yaşananları anlatan Yücel “Aile, Hüseyin Can Gökçek’ten şikayetçi oluyor ve Gökçek hapse giriyor. İki tarafın ailesi tanışıyor. Sıla’nın ailesi olayın yatışması için kızlarının okulu bitirmesini söylüyor.” dedi. Sonra da ailenin şikâyetten vazgeçtiğini Gökçek’in de hapisten çıktığını belirtti. Muhtar ortaya atılan nişanlı iddialarını da yalanladı. “Nişan yok kendi aralarında barış imzalanıyor, bu söylemler hepimizi çok üzdü” dedi.