Korkunç cinayet! 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk’ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

NİŞAN BOZULUNCA KORUMAYA ALINMIŞ



Giresun’da Hüseyin Can Gökçek’in (21) bıçakla boğazını keserek öldürdüğü Sıla Şentürk’ün (16), nişanın bozulması üzerine Gökçek’ten ölüm tehdidi aldığı gerekçesiyle bir süre devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği, 2 hafta önce felç geçiren babaannesine refakat etmesi için ailesinin talebi üzerine eve geri döndüğü ortaya çıktı. İkilinin geçen yıl internet ortamında tanıştığı, aileler arasında yapılan nişanın 3 ay önce bozulması üzerine Hüseyin Can Gökçek’in barışmak için dün Ankara’dan Giresun’a geldiği de öğrenildi.

Kendisiyle barışmak istemeyen genç kıza son haftalarda ölüm tehditlerini sürdürdüğü de öne sürülen şüpheli Gökçek’in emniyetteki sorgusu sürüyor.



Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek’in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.