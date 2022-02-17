SÄ±la ÅžentÃ¼rk olayÄ± nedir SÄ±la ÅžentÃ¼rk neden Ã¶ldÃ¼, katil zanlÄ±sÄ± HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek ifadesinde ne dedi

Giresun'da SÄ±la ÅžentÃ¼rk, internetten tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eski niÅŸanlÄ±sÄ± HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek tarafÄ±ndan boÄŸazÄ± kesilerek vahÅŸice katledildi. ÅžentÃ¼rk'Ã¼ daha Ã¶nce de kaÃ§Ä±ran ve 10 ayrÄ± suÃ§tan sabÄ±kasÄ± bulunan GÃ¶kÃ§ek, kaÃ§arken havalimanÄ±nda yakalandÄ±. GÃ¶kÃ§ek tarafÄ±ndan daha Ã¶nce kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen SÄ±la'nÄ±n, barÄ±ÅŸmak istemediÄŸi iÃ§in Ã¶lÃ¼m tehdidi aldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle bir sÃ¼re devlet korumasÄ±na alÄ±narak yurda yerleÅŸtirildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Peki, SÄ±la ÅžentÃ¼rk kimdir? SÄ±la ÅžentÃ¼rk olayÄ± nedir? SÄ±la ÅžentÃ¼rk neden Ã¶ldÃ¼, katil zanlÄ±sÄ± HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek ifadesinden ne dedi?

SILA ÅžENTÃœRK OLAYI NEDÄ°R, NEDEN Ã–LDÃœRÃœLDÃœ?

SÄ±laÂ ÅžentÃ¼rk (16) ile HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek (21), geÃ§en yÄ±l internetten tanÄ±ÅŸtÄ±. Burada arkadaÅŸlÄ±klarÄ±nÄ± ilerlettiler. Ankaraâ€™da yaÅŸayan HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek,Â Giresunâ€™a giderek SÄ±laâ€™nÄ±n ailesiyle tanÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k olan SÄ±la, daha sonra ailesinin zoruyla HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek ile niÅŸanlandÄ±rÄ±ldÄ±. GÃ¶kÃ§ek, geÃ§en yÄ±l SÄ±laâ€™yÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±. Ailesinin ÅŸikayeti Ã¼zerine â€˜Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ±â€™ ve â€˜Ã§ocuÄŸun kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± ve alÄ±konulmasÄ±â€™ suÃ§undan HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek tutuklandÄ±. NiÅŸan bozuldu. Ancak SÄ±laâ€™nÄ±n ailesinin ÅŸikayetinden vazgeÃ§mesi Ã¼zerine GÃ¶kÃ§ek, tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere 3 ay Ã¶nce serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek tahliyesinin ardÄ±ndan SÄ±la ile barÄ±ÅŸmak istedi ancak genÃ§ kÄ±z bunu kabul etmedi. Tehditler baÅŸlayÄ±nca da SÄ±la ÅžentÃ¼rk devlet korumasÄ±na alÄ±narak yurda yerleÅŸtirildi. SÄ±la, 2 hafta Ã¶nce felÃ§ geÃ§iren babaannesine refakat etmesi iÃ§in ailesinin talebi Ã¼zerine yurttan alÄ±ndÄ±. Giresunâ€™un merkeze baÄŸlÄ± Erikliman kÃ¶yÃ¼ndeki babaannesinin yanÄ±na gitti.

Tehditlerini sÃ¼rdÃ¼ren HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek, Ã¶nceki gÃ¼n Ankaraâ€™dan Giresunâ€™a gitti. GÃ¶kÃ§ek, izini bulduktan sonra dÃ¼n sabah saatlerinde kent merkezinden taksi tutarak gittiÄŸi Erikliman kÃ¶yÃ¼nde, SÄ±la ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek istedi. GÃ¶kÃ§ek, barÄ±ÅŸma teklifini kabul etmeyen SÄ±la ile tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

BABAANNE YARDIM Ä°STEDÄ°

Daha sonra da Ã¼zerindeki bÄ±Ã§aÄŸÄ± Ã§Ä±karÄ±p hunharca genÃ§ kÄ±zÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± kesti. GÃ¶kÃ§ek daha sonra olay yerinden kaÃ§tÄ±. Evde bulunan iÅŸitme ve konuÅŸma engelli babaanne,Â durumu komÅŸularÄ±na ifade edip yardÄ±m istedi. OlayÄ± duyup eve koÅŸan halasÄ±, SÄ±laâ€™yÄ± evin Ã¶nÃ¼nde yerde kanlar iÃ§inde yatarken buldu. 155â€™i aradÄ± ama SÄ±la aÅŸÄ±rÄ± kan kaybÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

HAVALÄ°MANINDA YAKALANDI

Ä°hbar Ã¼zerine polis de harekete geÃ§ti. ÅžentÃ¼rkâ€™Ã¼n cansÄ±z bedeni, savcÄ±lÄ±k incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek ise il dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmak iÃ§in gittiÄŸi Ordu-Giresun HavalimanÄ±â€™nda polis ekiplerince yakalandÄ±. Giresun Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro ekiplerine teslim edilen GÃ¶kÃ§ekâ€™in sorgusu sÃ¼rÃ¼yor.

Ã–te yandan polis ekipleri, olay yerinden kaÃ§an HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ekâ€™i Ã¶nce kÃ¶ye, ardÄ±ndan buradan alÄ±p havalimanÄ±na gÃ¶tÃ¼ren taksi sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n de ifadesine baÅŸvurdu.

10 SUÃ‡ KAYDI VAR

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek, susma hakkÄ±nÄ± kullanarak polise ifade vermedi. ZanlÄ±nÄ±n adam yaralamak da dahil 10 suÃ§ kaydÄ±nÄ±n olduÄŸu belirlendi. Bu arada ÅžentÃ¼rk ailesi SÄ±la'nÄ±n HÃ¼seyin Can GÃ¶kÃ§ek'ten ayrÄ±ldÄ±ktan sonra baÅŸka biriyle niÅŸanlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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