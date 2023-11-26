Şiddetli yağış ve fırtına yurdu etkisi altına aldı! Sinop'tan acı haber geldi, İzmir'de deniz ve kara birleşti
İzmir'de şiddetli yağış ve fırtına etkili oldu, 2 ilçede deniz taştı, yollar göle döndü. Sinop’un Erfelek ilçesindeki Meydan köyünde aşırı fırtına tahıl ambarını devirdi. Ambarın altında bulunan bir kişi yaşamını yitirdi. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle savrulan teknesinde mahsur kalan Kemal Dere'yi (80), oğlu Denizcan Dere kurtardı. O anlar kameralara yansıdı.
26.11.2023 - 12:26 | | İHA / DHA