GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...
HaberlerGündem Haberleri SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...
ABONE OL

SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından önemli bir açıklama yapıldı. Yarın mesai bitimine kadar süre verildi. SGK tarafından yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılarak reçeteli ilaç kullananların şubat ayına ait reçete teslim süreleri 18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

17.03.2022 - 17:54 |
SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

SGK'tan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Reçeteli ilaç kullananlar için süre uzatıldı. İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından cuma günü itibarı ile yeni yağış dalgası bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeni ile reçete teslim süreleri 18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı. 

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ili ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksama ve gecikmelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması için, İstanbul ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sonuçlarının Şubat 2022 dönemine ait fatura/reçete teslim süresinin 18/03/2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır." denildi. 

SGKdan son dakika kararı Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

SGK'dan yeni karar! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş kesintisi, geriye dönük ödeme ve...
İlgili Haber
SGK'dan yeni karar! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, maaş kesintisi, geriye dönük ödeme ve...
SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...
İlgili Haber
SGK'dan karşılıksız para desteği! Bugün başladı, ayda 3.984 TL ödenecek, başvurular e-Devlet'ten...

GÜNCEL HABERLER

Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

Kilosu 1500 lira, toprağın altından çıkıyor! Özel köpekler bulabiliyor

Kilosu 1500 lira, toprağın altından çıkıyor! Özel köpekler bulabiliyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

Rusya-Ukrayna savaşı uzaya da sıçradı! Askıya alındı

Sıradaki Haber
18 Mart uçuşlar iptal mi? TYH İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlar listesini sorgulama!

18 Mart uçuşlar iptal mi? TYH İstanbul Havalimanı iptal edilen uçuşlar listesini sorgulama!

Sıradaki Haber
3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! Tarih verip duyurdu, aldığımız karar...

Sıradaki Haber
Ekmek 1.5 liradan satılıyor

Ekmek 1.5 liradan satılıyor

Sıradaki Haber