SGK'dan son dakika kararı! Sosyal Güvenlik Kurumu resmen duyurdu, yarın mesai bitimine kadar...

SGK'tan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçildi. Reçeteli ilaç kullananlar için süre uzatıldı. İstanbul'da geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından cuma günü itibarı ile yeni yağış dalgası bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeni ile reçete teslim süreleri 18 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul ili ve ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek aksama ve gecikmelerin herhangi bir mağduriyet oluşturmaması için, İstanbul ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren Kurumumuz ile sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sonuçlarının Şubat 2022 dönemine ait fatura/reçete teslim süresinin 18/03/2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır." denildi.