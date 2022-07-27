Selanik’te beş yaşındayken çekildiği öne sürülen fotoğraftaki çocuk Atatürk mü?

Kadir Türker Geçer, Atatürk’ün günümüze ulaşan en eski fotoğrafının bugün Harbiye Askeri Müzesi’nde sergilenen 1901 yılındaki Harp Okulu ikinci sınıfında okurken 20 yaşındaki fotoğrafı olduğunu vurguladı.

Selanik’te 1885 yılında çekildiği iddia edilen fotorafla ilgili yorum yapan uzmanlar fotoğrafın gerçek olmadığının altını çiziyor. Çeşitli askeri okullarda tarih dersleri veren ve Atatürk, İstiklal Harbi ve askeri tarih konularında 16 makale ile üç kitap yayınlayan tarih öğretmeni Geçer, fotoğrafın Atatürk’e ait olmadığını üniformalar üzerinden açıkladı. Geçer, şu bilgileri paylaştı: “Askeri bir fotoğraf olmamakla birlikte kalpaklardan dönemini tahmin edebiliyoruz. Osmanlı Devleti’nin son döneminde Türk toplumunun kullandığı temel başlık fes veya beyaz tülbentten oluşan sarıklardı. Kalpak kullanımı, soğuk bölgeler haricinde yoktu. Toplumunda olmasa bile Türk ordusunda kalpak ilk kez 1876 sonrası topçu ve süvari subayları tarafından kullanıldı. İncelediğim fotoğraflarda halk arasında kalpak kullanımını görmedim. Çocuk Atatürk iddiasındaki fotoğraftaki kalpaklar, en erken 1919 yılına tarihlenebilir. Ayrıca çocuğun kalpağında yer alan ay yıldız kalpaklarda hiç kullanılmamış. Sadece 1909 sonrası Harp Okulu ve Askeri İdadi öğrencilerinin kalpaklarında hilal bulunur. Askeri kıyafetlerle ilgili yaptığım bunca çalışmada karşılaştığım binlerce asker ve sivil fotoğraftan elde ettiğim bilgiler ışığında fotoğraftaki çocuk Atatürk değil.”





‘Belgelerle ispatlansın’

Tarih biliminde ortaya atılan iddiaların belgelerle ispatlanmasını gerekli kıldığını belirten Geçer, “Aksi halde böyle iddialar kahve sohbetidir. Bu fotoğrafın yanlış olduğunu görsel destekler ve kalpağın gelişim sürecini ortaya koyarak ispat ediyorum. İddia sahibi de lafı gevelemeden, iddiasını belgelerle ispat etsin veya kamuoyunu meşgul etmesin” dedi.