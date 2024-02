Seçil Erzan'ın internet geçmişi ve silinen mesajlarına ulaşıldı! Bakın neler yazmış

Kamuoyunda "Yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Seçil Erzan'ın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Dava dosyasına cep telefonu incelemelerine ilişkin yeni bilirkişi raporu girdi. Siber Suçlar ve Güvenliği Uzmanı tarafından hazırlanan 200 sayfalık raporda, sanık Seçil Erzan'a ait 4 adet telefon ve 3 adet sim kart, sanık Nazlı Can'a ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Ali Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart, sanık Atilla Yörük'e ait 1 adet telefon ve 1 adet sim kart olmak üzere toplam 13 adet dijital materyal ile imajların bulunduğu 8 adet flash bellek ve 2 adet harddisk incelenerek çözümlemeleri yapıldı.

Raporda, Seçil Erzan'ın telefonunda, 117 bin 334 adet mesaj, fotoğraflar, videolar, notlar, ses kayıtlarının incelendiği kaydedildi. Erzan'ın telefonunda internet üzerinden yapılan aramalarında 15 Mart- 7 Nisan 2023 tarihleri arasında "Hangi ilaç öldürür", “Türkiye'ye suçlu iadesi olmayan ülkeler 2023", “İsviçre suçlu iadesi", “Suçlu iade etmeyen ülkeler", “intihar çeşitleri", “fare zehiri insanı kaç saatte öldürür", “nasıl intihar edilir", “kendini asma", “bad cat fare zehiri insana zarar verir mi?", “bilekleri kesmek" gibi aramalar yaptığı tespit edildi. Erzan'ın "Nuri Bey" diye telefona kayıtlı şahısla yaptığı mesajlaşmaları sildiği de belirlendi. Bu geri getirilen mesajlarda "Bozcaada'ya 300 bin usd borç var çarşamba günü ödeyip orayı üzerine al o pisliklere kalmasın anneme orda bakarsınız", “Sürekli karı koca beni tehdit ediyorlar, bankayı basıyor", "Ben kötü bir şey yapmadım Nuri, iyi kötü herkes birileri kazandı olanlar benim hayatıma oldu, ne bir yuvam oldu ne de bir ailem kaldı", "Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın tek sorumlu sensin durduramadık seni", "Beni takip ettiriyor , her şeyimi kaydediyor telefonlarımı kocası ayrı o ayrı", "Seçil her şey düzelir yanlış bir şey yapma yapılan ne varsa cezasını çekersin", "Çarem yok Nuri herkes beni bir kaşık suda boğar çok ağır ve adice bir şey oldu kendimi de mahvettim herkesi perişan ettim insanlar benim yüzümden birikimlerini kaybetti hayatlarını bitirdim" yazdığı görüldü.

Öte yandan Seçil Erzan'ın cep telefonundan silinen, ancak daha sonra geri getirilen fotoğraflar olduğu da rapora girdi. Ajanda üzerinde “ATİLLA", “ALİ", “NUR", “NAZLI", “HOCA", "F.T", "UMUT" “TANIN", “MERVE", “HÜSEYİN", “MOCİ", “NURAY", “ENİŞTE", “TEYZE", “DERAS", “SÜLEYMAN", “ERKAN" gibi ibareler yazdığı, bu ibarelerin yanında alınan ve verilen paraların yazdığı, bazen tarih ve notlar yazdığı da görüldü.

ALİ VE ATİLLA YÖRÜK TELEFONLARINI DEĞİŞTİRMİŞ

Nazlı Can'ın telefonunda yapılan incelemede ise, fotoğraflarda ve kağıt üzerine yazılı notlarda şikayetçilerin isimlerinin yanı sıra; Fatih Terim gibi bazı dava dışı isimlerde yer aldı. Bu kağıtlarda isimlerin yanına bazen miktarlar, bazen tarih ve notlar yazdığı görüldü. Sanık Atilla Yörük'ün telefonu incelemesinde ise, 3 bin 714 mesaj, fotoğraflar, videolar gibi bölümlerin incelendiği, Whatsapp'ın ve diğer uygulamaların 9 Nisan 2023 tarihinden itibaren yüklendiği, telefonun bu tarihten itibaren kullanılmaya başlandığı değerlendirildi. Atilla Yörük'ün 3 farklı kişiye "Telefonu değiştirdim" diye mesaj attığı, çok az veri olduğu ve suçlarla ilgili bulgulara rastlanmadığı kaydedildi. Tutuklu sanık Ali Yörük'ün de Atilla Yörük ile aynı tarih ve aynı saatlerde telefonlarını kullanmaya başladıkları, telefon değiştirme ve sıfırlamanın birlikte anlaşarak yapmış olduklarının anlaşıldığı kaydedildi. Yörük'ün bir numarayla yaptığı yazışmada, “Sizi o zaman uyardım devam ettiyseniz takibi vardır yanarsınız" ibareleri yer aldı.

