Seçil Erzan yüzde 253 getiri vaadiyle kandırdı! Vadeli hesapla ne kadar kazanacakları ortaya çıktı

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın futbol ve iş dünyasının önemli isimlerinden topladığı milyonlarla oluşturduğu saadet zincirinin kırılması Türkiye gündemini bir süredir meşgul ediyor. Banka müdürü Seçil Erzan'ın yüzlerce kişiden topladığı paralar ile kurduğu dolandırıcılık sisteminin yankıları sürüyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in adının geçmesi nedeniyle 'Fatih Terim Fonu' olarak anılan olayda aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yer aldığı birçok kişiden toplanan milyonlarca dolar ve Türk lirasının yüksek faiz getirisiyle teslim edildiği belirtiliyor.

46 günde yüzde 253 getiri vaadi

Olaya başka bir perspektiften bakıldığında adeta akıl tutulması yaşanıyor. Konuşulanlara göre bankacı Erzan ünlü isimlerden toplamda 44 milyon dolar topladı. Erzan'ın bu paraları 46 günde yüzde 253 getiri vaadiyle aldığı belirtiliyor. Olayın ilginç tarafı bu noktada ortaya çıkıyor. Türkiye'de an itibariyle bu kadar kısa zamanda bu denli büyük bir getiri veren herhangi bir finansal ürün veya bir araç bulunmuyor.

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Legal yollardan 5 yılda sağlanacak getiri

Mevcut şartlar altında yatırım yapılsaydı bu getiriye ne kadar zamanda ulaşılabileceği hesaplandı. Bilindiği üzere Türkiye'de yabancı parasını vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar Döviz Dönüşümlü TL Korumalı Vadeli Mevduat ürününü kullanıyor. Bu getiri hesabında uygulanan faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen politika faizine denk ilerliyor. Birçok özel bankada yıllık 30 faiz uygulanıyor.



Yapılan hesaplamalara göre Seçil Erzan'ın yüzde 253 getiri vaadiyle topladığı 44 milyon dolar normal piyasa şartlarıyla 5 yılda vaadedilen getiri oranına ulaşırdı.