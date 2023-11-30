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Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme! 'Bu yol ölüme uzanır'

"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçundan tutuklanan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afranur A.'ya "ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır" şeklinde sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmada Dilan Polat, mesaj attığını hatırlamadığını söylerken, dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden Uzlaştırma Büro'ya gönderildi. İşte detaylar...

• 30 Kasım 2023 - 10:49 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2023 - 10:49 • Son Güncelleme:
1Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

Lüks yaşantısıyla büyük tepki çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Yasadışı bahis", "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanuna muhalefet" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Dilan ve Engin Polat dahil şüpheli aile üyeleri ve yakınları tutuklanmıştı.

2DİLAN POLATTAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER

DİLAN POLAT'TAN ÖLÜM TEHDİTLERİ VE KÜFÜRLER

Sabah'ta yer alan habere göre; bir süredir cezaevinde bulunan Dilan Polat ile ilgili şok eden bir gelişme yaşandı. Ünlü fenomenin tutuklanmadan önceki Ağustos 2023 tarihinde sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili yorumda bulunduğunu iddia ederek Afranur A.'ya hakaret ve küfür içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma detaylarına ise SABAH ulaştı.

3MAGAZİN YAPARKEN ÖLÜME KADAR UZANIR BU YOL

"MAGAZİN YAPARKEN ÖLÜME KADAR UZANIR BU YOL"

İddiaya göre Dilan Polat, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumları hazmedemedi. Sosyal medya hesabından Afranur A.'nın kendisi hakkında paylaşımda bulunduğunu ileri sürerek çılgına dönen Polat, genç kadına mesaj attı.

4Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

Ünlü fenomen, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kafaya taktığı kadına "Sen bekle bugün bekle, ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır dokunanın a*k, s*kerim, o*spu çocuğu" şeklinde mesaj attı.

5TEHDİT VE HAKARET ŞİKAYETİ

TEHDİT VE HAKARET ŞİKAYETİ

Dilan Polat'tan gelen mesajlarla neye uğradığını şaşıran genç kadınsa soluğu savcılıkta aldı. Afranur A., Dilan Polat'ın kendisine küfürlü mesajlar atarak hakaret ettiğini ve mesajlarda ölümle tehdit ettiğini belirterek şikayetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

6HATIRLAMIYORUM SAVUNMASI

"HATIRLAMIYORUM" SAVUNMASI

Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Dilan Polat ise kendisinin böyle bir hesaba mesaj attığını hatırlamadığını, göndermiş olsa dahi karşısında kim olduğunu bilmediği anonim bir hesap olduğunu söyledi.

7Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

Savcılık, şüphelinin ifadesinde ikrar içerikli sözlerin olmasıyla birlikte tüm dosya değerlendirildiğinde Dilan Polat'ın üzerine atılı "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarını işlediğine kanaat getirdi.

8DOSYA UZLAŞMA BÜRODA

DOSYA UZLAŞMA BÜRO'DA

Ayrıca savcılık şüpheli Polat'ın üzerine atılı suçların uzlaşma kapsamında olmasından kaynaklı kamu davası açılmadan önce şüpheli ve mağdurun uzlaşmak isteyip istemediklerinin teklif edilmesi ve uzlaştırma işlerinin takibi için dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi.

9Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

Müşteki Afranur A.'nın cezaevindeki şüpheli Dilan Polat'la uzlaşıp uzlaşmayacağı da merak konusu.

10Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

Öte yandan Dilan Polat'ın çocukluk arkadaşı Av.Özgecan Sırma 2. Sayfa programına konuk oldu, ünlü fenomenin çocukluk yıllarını anlattı.

11İşte Av. Özgecan Sırmanın çocukluk arkadaşı Dilan Polat ile ilgili açıklamaları:

İşte Av. Özgecan Sırma'nın çocukluk arkadaşı Dilan Polat ile ilgili açıklamaları:

* Dilan gecekondu hayatından gelme bir kız değil. Eşi öyle. Gelin gittiği ev öyle. Engin, Dilan'ı istemeye geleceği zaman evlerini biz temizledik. Tabii ki hizmetçileri vs yoktu. Ama Antalya'da evleri vardı birkaç tane. Dilan'ın travmaları çoktu. Çok panikatak krizleri geçiriyordu. Dilan ile ilgili haber gelince, bunu yazdım. 'Cezaevi psikologları bunu dikkate almalı' dedim. Çünkü oradaki insanların canları devlete emanet.

12Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

* Dilan'ın gençliğinde de intihar girişimi oldu. Annesinin kaybı ile alakalı diye düşünüyorum. Annem market alışverişi için indiğinde, Dilan için 'binanın tepesinde' diyorlar. Oradan alıp annem bizim eve getirdi. Sakinleştirdik süreci böyle devam ettirdik.

13Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

* Sıla çok daha güçlü bir karakterdi. Dilan'ın hayatı sadece Engin. Engin ile olan ilişkisi. Biz 17 yaşındayken Engin'in çoraplarını kokluyordu. 'Kocam kocam' demesi şov değil, gerçek. Belki de ailedeki duygu eksikliğindendi. Aşk diyemeyeceğimiz, saplantı boyutunda bir bağı var.

14ENGİNE HEP ÇOK AŞIKTI

'ENGİN'E HEP ÇOK AŞIKTI'

* Dilan'ın hayatına kenaradan köşeden girdiyseniz Engin ile olan ilişkisine şahit oluyorsunuz. Sosyal medyada ilişkilerini böyle yansıttığını düşünüyorlar. Hayır! 17 yaşındayken de bu kız bu aşkı böyle yaşıyordu. Çok kırılgan bir psikolojiye sahip olduğunu biliyorum.

15Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme Bu yol ölüme uzanır

* Dilan'ı altın kahve olayına kadar takip etmiyordum. Arkadaşlığımız da çocukluk yıllarında kalmıştı. Haberim yoktu isminin ve çevresnin ne kadar büyüdüğünü.* Ataşehir'de bir hırsızlık olayı olmuştu. O dönem konuşmuştuk. Çocukluğunuz güzel geçtiyse, aradan yıllar da geçse birbirinizi gördüğünüzde kaldığınız yerden devam edersiniz.nBiz birbirimizin evinden çıkmıyorduk. Tam gün mesai.

16BENİM PSİKOLOJİM BOZUK, TAHLİYE EDİN DURUMU YOK

'BENİM PSİKOLOJİM BOZUK, TAHLİYE EDİN' DURUMU YOK

*Babası ile çatışmaları, kardeşinin durumu... Arkadaş olarak ben ve ablam vardı. Bizden başka insan yoktu hayatlarında. Bu anıdan bağımsız olarak ortada çok travmatik bir geçmiş var.* Bu bir tahliye sebebi değildir. 'Benim psikolojim bozuk, tahliye edin' gibi bir durum yok. Bir psikolog ve psiyatri desteği verilebilir. Veriliyormuş da zaten.* Dilan ile devam eden bir arkadaşlığım yok. Ben helikopter ve altın kahve olayından sonra haberdar oldum. 'Dilan'a ne olmuş' dedim. Şaşırdım.

17YETİM KALBİNDEN ÖPERİM DİLAN

'YETİM KALBİNDEN ÖPERİM DİLAN'

* Çocukları ve ölmüş annesi üzerinden lince uğradı. Daha ortada MASAK yoktu, suçlama yoktu... Ben de 'Anne yüreğinden de öperim, yetim kalbinden de öperim' dedim ama şimdi bir hukukçu olarak söylüyorum yüksek suç şüphesi var. Bu kadar şey ortaya çıkacak, ben de çıkıp savunacağım ya yok öyle bir şey!* Sen kimsin 600 milyon TL'nin adı geçiyor. Bu kadar şube açacaksın. Naylon fatura ortaya çıkacak. Dilan Polat ve Engin Polat bu olaydan ceza alır. Ben diğer meslektaşlarım gibi ilk duruşmada tahliye de beklemiyorum.

18İLK DURUŞMADA TAHLİYE BEKLEMİYORUM

'İLK DURUŞMADA TAHLİYE BEKLEMİYORUM'

* Bu dosyada ilk duruşmada tahliye gerektirecek bir şey yok. Ben kolay kolay tahliye de beklemiyorum. 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' senin 'varsa bir cezamız öderiz' deyince kurtulabileceğin bir şey değil. Bu paranın ne parası olduğunun üzerine gidilmeli, Gürcistan mı? uyuşturucu mu? fuhuş mu? ne?