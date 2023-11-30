Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme! 'Bu yol ölüme uzanır'
"Kara para aklama" ve "vergi kaçırma" suçundan tutuklanan Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat'ın Ağustos 2023'te sosyal medyadan kendisini eleştirdiği iddiasıyla Afranur A.'ya "ayağını denk al, magazin yaparken ölüme kadar uzanır" şeklinde sonu küfürle biten tehdit mesajları attığı ortaya çıktı. Genç kadının şikayeti üzerine açılan soruşturmada Dilan Polat, mesaj attığını hatırlamadığını söylerken, dosya tarafların uzlaşma ihtimaline istinaden Uzlaştırma Büro'ya gönderildi. İşte detaylar...
• 30 Kasım 2023 - 10:49 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2023 - 10:49 • Son Güncelleme: