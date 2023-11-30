Dilan Polat ile ilgili şoke eden yeni gelişme! 'Bu yol ölüme uzanır'

'BENİM PSİKOLOJİM BOZUK, TAHLİYE EDİN' DURUMU YOK

*Babası ile çatışmaları, kardeşinin durumu... Arkadaş olarak ben ve ablam vardı. Bizden başka insan yoktu hayatlarında. Bu anıdan bağımsız olarak ortada çok travmatik bir geçmiş var.* Bu bir tahliye sebebi değildir. 'Benim psikolojim bozuk, tahliye edin' gibi bir durum yok. Bir psikolog ve psiyatri desteği verilebilir. Veriliyormuş da zaten.* Dilan ile devam eden bir arkadaşlığım yok. Ben helikopter ve altın kahve olayından sonra haberdar oldum. 'Dilan'a ne olmuş' dedim. Şaşırdım.