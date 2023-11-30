Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek! 'Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum'

‘Çaresiz bir kadını manipüle etti’

Nur Erkasap’ın avukatı Tufan Karataş, iddialara şöyle cevap verdi:“Fulya Terim’den Erkasap’a para transferi yok, bu kesinlikle yalan. İkincisi, Nur Erkasap’ın elinde küçük bir birikim var. Nur Abla ile Seçil hanımın tanışıklığı da çok eskiye dayanmıyor, toplasan bir sene anca var. Bu fon olayını da herkesin duyduğu gibi Nur Abla da duyuyor. Elinde 350 bin-400 bin dolar kadar para var. Nur Abla da bu parayı fona yatırsın diye Seçil’e veriyor. Sonra fon getirisi bir türlü gelmeyince, Nur Abla biraz kaygılanıyor. ‘Benim durumu biliyorsun, tek bir kadınım, evin tüm yükü bende, para batarsa problem yaşarım’ diyor. Seçil de, ‘Abla batmayacak’ diyor. Sürekli Nur ablayı şöyle kandırıyor ‘Abla ben senin paranı teslim edeceğim ama fona 2 milyonluk kadar giriş yapacağım, bu girişi yaptıktan sonra senin paranı fondan çıkarabilirim ama şu anda fona para yatıracak kimse yok’. Sonra diyor ki ‘Mert Zeydanlı var, o da senet istiyor’. Nur abla da diyor ki, ‘Kime ne senedi vereceğim’, ‘Abla bir şey olmayacak, senin paranı bu şekilde fondan çekebilirim’ diyor. Parasını kurtarmak isteyen çaresiz bir kadını böyle manipülasyonlarla hiç istemediği bu döngünün içerisine dahil ediyor. Kim ister hesabına hiç dahlinin olmadığı bir hikayeyle ilgili para gelsin. Mert Zeydanlı’nın senedini Nur hanımın imzaladığı söyleniyor ama senedin aslı nerede? Öyle bir senet yok ortada, sadece adam parasını alsın diye Seçil’den teminat gibi bir senet alıyor ve senet yok ortada. Bir de şöyle bir şey var, tek paranız Seçil de onu kurtarmak için önünüze sürülen her saçmalığı kabul etme ihtimaliniz çok yüksektir.”