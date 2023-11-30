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Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek! 'Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum'

Seçil Erzan savcılığa verdiği ifadesinde para alışverişi yaptığı birçok kişinin adını verdi ancak Kapalıçarşı’da para aldığı bir kişi için “Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum” dedi. İşte Türkiye'nin konuştuğu Seçil Erzan davasında dikkat çeken detaylar...

• 30 Kasım 2023 - 07:40 • Son Güncelleme:
• 30 Kasım 2023 - 07:40 • Son Güncelleme:
1Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Tutuklu bankacı Seçil Erzan savcılık ifadelerinde yer, zaman ve şahıs detaylarını genelde detaylarıyla verdi. Yakın çevresi, tefeciler, futbolcular ve diğer ünlü isimlerle ilgili birçok konuda ayrıntılı bilgiler vermekten çekinmedi. Ancak gizlediği ve özellikle bahsetmek istemediği kişiler de oldu. Bunlardan biri de Kapalıçarşı’da para aldığını söylediği bir şahıs. Erzan, “Çok korkuyorum” dediği bu kişinin kim olduğuna dair hiçbir bilgi vermedi. Erzan ifadesinde fahiş faizle para aldığı birçok ismi açıkladı ama Kapalıçarşı’daki bu ‘korkutucu’ kişinin kimliği hâlâ meçhul.

2‘ÇOK KORKUYORUM SÖYLEYEMEM’

‘ÇOK KORKUYORUM SÖYLEYEMEM’

Bu kişi ilk olarak Erzan’ın savcılıktaki ifadesinde geçti. Erzan kimlerden para aldığını anlatırken bu kişiden “Nazlı Can ile tam tarihini hatırlayamadığım bir gün Kapalıçarşı’da birinden para almıştım ancak bu şahıstan korktuğum için halihazırda ismini kesinlikle vermek istemiyorum” diye bahsetti. Bu durum hem polisin hem de savcılığın dikkatini çeken bir konu olarak kayda geçti. Erzan mahkemedeki ifadesinde de bu kişinin kimliğini açıklamadı. Nazlı Can’ın ve Erzan’ın bu tür para ilişkileri hakkındaki ifadelerinde de bu şahsın kimliğine dair bir detay yok.

3GÖZLER BU İSİMLERDE

GÖZLER BU İSİMLERDE

* ATİLLA BALTAŞ: Seçil Erzan’ın ifadelerinde yüksek faizle para aldığını söylediği isimlerden biri Atilla Baltaş. Erzan ifadesinde Baltaş için “Verdiği paraları katbekat faizle geri almıştır. Kesinlikle beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş’a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre’ye mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla Şırnak Cizre’ye telefonla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Atilla Baltaş o paralar ile beni yurtdışına kaçırmak istemişti.”

4Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

SÜLEYMAN ASLAN: Erzan’ın ifadelerinde dikkat çeken bir başka isim ise Süleyman Aslan. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Siirtli olan Aslan; Kapalıçarşı ve Kadınlarpazarı bölgesinde faaliyet gösteriyor. Florya’da da bir ofisi var. Erzan, bu tefeciye de “Moci” adlı arkadaşıyla gitmiş. İfadesinde şöyle anlatıyor: “Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile gidip 10 milyon aldım. 14 milyon olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan bu 10 milyonu Denizbank’taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyonluk Moci ile senet imzaladım ancak 14 milyon lirayı Aslan’a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan’a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan’a çok fazla faiz ödedim.

5Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

SÜLEYMAN ASLAN: Erzan’ın ifadelerinde dikkat çeken bir başka isim ise Süleyman Aslan. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre Siirtli olan Aslan; Kapalıçarşı ve Kadınlarpazarı bölgesinde faaliyet gösteriyor. Florya’da da bir ofisi var. Erzan, bu tefeciye de “Moci” adlı arkadaşıyla gitmiş. İfadesinde şöyle anlatıyor: “Süleyman Aslan isimli tefeciden Moci ile gidip 10 milyon aldım. 14 milyon olacak şekilde geri ödedim. Süleyman Aslan bu 10 milyonu Denizbank’taki odamda bana yanında Moci de bulunduğu sırada teslim etti. Karşılığında da 14 milyonluk Moci ile senet imzaladım ancak 14 milyon lirayı Aslan’a elden ödedim. Ayrıca Süleyman Aslan bana 1 milyon 350 bin dolar daha para vermişti. Sonrasında ben 2 milyon 650 bin dolar şeklinde çok daha fazla bir parayı Süleyman Aslan’a ödedim. Bu zamana kadar Süleyman Aslan’a çok fazla faiz ödedim.”Fon dolandırıcılığında ismi öne çıkan isimlerden biri de Nur Erkasap. Dosyanın sanıkları arasında yer almayan Nur Erkasap’ın Seçil Erzan’ın verdiği senete borçlu olarak imza attığı, Emre Belezoğlu’nun fona yatırdığı parayı aldığı iddianameye yansıyan detaylar arasında. Denizbank’ın Teftiş Raporu’nda da Nur Erkasap’ın, “Erzan’la birlikte hareket ettiği” değerlendirmesine yer verilerek, Fatih Terim’in eşi Fulya Terim’den Erkasap’a yüklü mikarda para gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

6Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Raporda “Erkasap’ın Erzan’la birlikte hareket ediyor olabileceğine dair çeşitli bulgulara rastlandığı” belirtilerek, şöyle devam edildi: “Mert Zeydanlı’nın Seçil Erzan’a banka dışında para verdiği esnada yanlarında Nur Erkasap’ın da bulunduğuna yönelik beyanı ile tarafımızla paylaştığı Nur Erkasap’ın borçlu ve Seçil Erzan’ın kefil olduğu senet görüntüsü, adı geçenin Seçil Erzan ile birlike hareket ettiğini göstermektedir. Volkan Bahçekapılı, 22.03.2023 tarihinde 400 bin dolar ve 29.03.2023 tarihinde 1 milyon dolar tutarında Nur Erkasap’ın hesabına para göndermiştir. Nur Erkasap hesabına gelen 1 milyon doları aynı gün 800 bin dolar ve 120 bin dolar olmak üzere iki parçada nakit çekmiştir. 22.03.2023 tarihinde de Volkan Bahçekapılı şifahen 22.03.2023 tarihinde 400 bin dolarlık tutarı Seçil Erzan’a teslim etmesi için ‘Nur Abla’ya transfer ettiğini belirtmiştir.”

7‘Para aldım ödeme yapmadım’

‘Para aldım ödeme yapmadım’

İddianamede Erzan’ın, Nur Erkasap ilgili ifadesi şöyle: “Nur Erkasap fon vaat ettiğim kişilerdendir. O da fona para yatırmak istiyordu ancak nakit parası yoktu. Kendisine fondan bahsettiğim için o da o esnada para alacağım Mert Zeydanlı’ya kefil olabileceğini söyledi. Tam tarihini hatırlayamadığım bir gün şubede odamda Nur Erkasap ile birlikte alacaklı Mert Zeydanlı’nın olduğu bir senet oluşturduk. Bu senette Nur Erkasap borçlu olarak yazılıyordu. Ben de kefil oldum. Mert Zeydanlı da alacaklıydı. Sonra senedin vadesi geldiğinde ben Mert Zeydanlı ile konuşup senedi iptal ettirdim. Ben Nur Erkasap’tan nakit para hiç almadım. Fon vaadiyle para aldığım kişilerdendir. 75 bin dolar para aldım ancak kendisine herhangi bir ödeme yapamadım. Bu parayı bankadaki şubede odamda teslim aldım.”

8‘Çaresiz bir kadını manipüle etti’

‘Çaresiz bir kadını manipüle etti’

Nur Erkasap’ın avukatı Tufan Karataş, iddialara şöyle cevap verdi:“Fulya Terim’den Erkasap’a para transferi yok, bu kesinlikle yalan. İkincisi, Nur Erkasap’ın elinde küçük bir birikim var. Nur Abla ile Seçil hanımın tanışıklığı da çok eskiye dayanmıyor, toplasan bir sene anca var. Bu fon olayını da herkesin duyduğu gibi Nur Abla da duyuyor. Elinde 350 bin-400 bin dolar kadar para var. Nur Abla da bu parayı fona yatırsın diye Seçil’e veriyor. Sonra fon getirisi bir türlü gelmeyince, Nur Abla biraz kaygılanıyor. ‘Benim durumu biliyorsun, tek bir kadınım, evin tüm yükü bende, para batarsa problem yaşarım’ diyor. Seçil de, ‘Abla batmayacak’ diyor. Sürekli Nur ablayı şöyle kandırıyor ‘Abla ben senin paranı teslim edeceğim ama fona 2 milyonluk kadar giriş yapacağım, bu girişi yaptıktan sonra senin paranı fondan çıkarabilirim ama şu anda fona para yatıracak kimse yok’. Sonra diyor ki ‘Mert Zeydanlı var, o da senet istiyor’. Nur abla da diyor ki, ‘Kime ne senedi vereceğim’, ‘Abla bir şey olmayacak, senin paranı bu şekilde fondan çekebilirim’ diyor. Parasını kurtarmak isteyen çaresiz bir kadını böyle manipülasyonlarla hiç istemediği bu döngünün içerisine dahil ediyor. Kim ister hesabına hiç dahlinin olmadığı bir hikayeyle ilgili para gelsin. Mert Zeydanlı’nın senedini Nur hanımın imzaladığı söyleniyor ama senedin aslı nerede? Öyle bir senet yok ortada, sadece adam parasını alsın diye Seçil’den teminat gibi bir senet alıyor ve senet yok ortada. Bir de şöyle bir şey var, tek paranız Seçil de onu kurtarmak için önünüze sürülen her saçmalığı kabul etme ihtimaliniz çok yüksektir.”

9Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnanın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir fonzede daha eklendi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 18 mağduru dolandırdığı öne sürülen Seçil Erzan ve 5 sanık ile ilgili 14 farklı eylemden dolayı dava açılmıştı. Mert Zeydanlının da, Seçil Erzan’a 2 milyon 720 bin dolar verdiği, ancak bu zamana kadar parasını geri vermemesi nedeniyle şikayetçi olması üzerine Erzan’ın dolandırıcılık eylemi 15. eylem olarak dosyaya girdi. Zeydanlı ifadesinde, Seçil Erzan’ın kendisini odasına davet ettiğini ve “Fatih Terimin özel fonuna 2 milyon dolar yatırırsam 45 gün sonra yüzde 20 kâr alacağını, ama bu bilginin çok gizli olduğunu” söylediği anlattı.

10‘Nur’u aradım’

‘Nur’u aradım’

Zeydanlı, “Fatih Terim ve Müfit Erkasap’ın malvarlığını eşleri Fulya Terim ve Nur Erkasap yönetiyordu. Nur Erkasapı aradım, ertesi gün şubede Erzan’ın odasında buluşmak üzere sözleştik. Hemen verebileceğim para miktarı 1 milyon 525 bin dolardı. Erzan kabul etti, ‘Bu parayı kesinlikle getirmen gerekir yoksa benim hakkımda soruşturma açarlar çünkü şimdi talimat vereceğim’ dedi. Dahili telefonundan Fatih Terim’in fonunun tamamlandığını ve işlemin kestirilmesi talimatını verdi” dedi.

11Dosyalar birleştirildi

Dosyalar birleştirildi

Savcılık, Erzan hakkında düzenlediği iddianameyi, ana davanın görüldüğü İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkeme, yeni iddianamenin de hukuki irtibat nedeniyle ana dosyayla birleştirilmesine hükmetti. Böylece 18 mağdur sayısı 19’a yükselirken, Seçil Erzan için istenen ceza talebi de 69 yıldan 226 yıla kadar hapis istemine

12Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’ne ait 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasındaki kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde oluşturulan bilirkişi raporuna göre mart ayı başında seyrek olarak görülen “video programının sağlıklı çalışmaması”, 20 Mart’tan sonra sıklıkla yaşanıyor. Erzan’ın yakalanmasına giden ve 3 Nisan’dan başlayan süreçteki sıkıntılar raporda şu sözlerle anlatılıyor:

133 NİSANDA BÜYÜK KAYIP

3 NİSAN'DA BÜYÜK KAYIP

- 03.04.2023 13.00-17.00 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.- 03.04.2023 17.00-18.30 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

14Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

- 04.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda üç adet CD materyal incelenmiş, 04.04.2023 08.29-08.36 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde ‘08.30-11.55 saatleri’ yazmasına rağmen kayıtlı görüntü içeriğinde ‘08.29-08.36’ saatlerine ait görüntü kaydının olduğu ve bu saatler arasında banka müdürünün odasına giriş çıkışın olmadığı tespit edilmiştir.

15Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

- 04.04.2023 11.55-12.56 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal üzerinde görüntü kaydına ait ‘11.55-17.00 saatleri’ yazmasına rağmen materyal içeriğinde 11.55-12.56 saatleri arasında görüntü kaydının olduğu, 12.34.45 ile 12.46.20 saatleri arasında görüntü kaybının olduğu, aktif saatler arasında banka müdür odasına giriş çıkışın olmadığı tespit edilmiştir.- 05.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda dört adet CD materyal incelenmiş, 05.04.2023 08.25-08.51 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kaydına ait ‘08.25-13.00’ saatleri yazmasına rağmen materyal içeriğinde 08.25-08.51 saatleri arasında görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler arasında banka müdürü odasına banka personeli dışında giriş çıkış olmadığı tespit edilmiştir.

16Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

- 05.04.2023 13.00-14.34 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kaydına ait ‘13.00-17.30’ saatleri yazmasına rağmen materyal içerisinde 13.00-14.34 saatleri arasında görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler arasında banka müdür odasına giriş çıkış olmadığı tespit edilmiştir.

17Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

- 06.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda iki adet CD materyal incelenmiş, 06.04.2023 08.20-08.42 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kayıtlarına ait ‘08.20-14.30’ saatleri yazmasına rağmen materyal içeriğinde 08.20-08.42 saatlerinin görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler içerisinde banka müdürü odasına giriş-çıkış olmadığı tespit edilmiştir.

18Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

- 06.04.2023 14.29-15.17 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde materyal üzerinde görüntü kayıtlarına ait ‘14.30-18.20’ saatleri yazmasına rağmen materyal içeriğinde 14.29-15.17 saatlerinin görüntü kayıtlarının olduğu ve bu saatler içerisinde banka müdürü odasına giriş-çıkış olmadığı tespit edilmiştir.- 07.04.2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda üç adet CD materyal incelenmiş, ilgili materyal içerisindeki tüm kamera kayıt görüntülerinde 12.36.14 ile 12.40.44 arası görüntü kaybının olduğu tespit edilmiştir.- 07.04.2023 08.25-13.30 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde bahse konu materyal içerisinde banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.

19GİRİŞ VAR, ÇIKIŞ YOK

GİRİŞ VAR, ÇIKIŞ YOK

- 07.04.2023 17.19-19.38 DVR 2 numaralı CD incelendiğinde banka müdürü odasına banka personelinin giriş çıkışları tespit edilmiştir. Saat 14.37 ve 15.28 sıralarında odaya giren şahısların odadan çıkış görüntüleri kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle tespit edilememiştir.

2014 CD İZLENEMEDİ, İKİ CDDE KAYIP VAR

14 CD İZLENEMEDİ, İKİ CD'DE KAYIP VAR

Bilirkişi raporunun sonunda görüntü kayıpları olduğu şu şekilde ifade edildi: “162 adet CD materyali içerisinde banka müdürü odasını gösterir toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntüleri incelenmiş, 14 adet materyalde banka müdürünün odasını gösterir kamera kayıtlarına video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadığı, iki adet materyal içerisinde görüntü kayıplarının olduğu, iki adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı, yedi adet materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera kayıt görüntüleri ile uyuşmadığı, bahse konu banka müdürünün odasına görüntü kayıtlarında tespit edilen aynı kişilerin farklı günlerde giriş çıkışları tespit edilmiştir.”

21ODADAN ALINAN MAVİ DOSYANIN SIRRI

ODADAN ALINAN MAVİ DOSYANIN SIRRI

Bilirkişinin dikkatini çeken hususlardan biri de 23 Mart 2023’te yaşandı. Rapora göre mesai öncesi saat 07.51’de kaydedilen görüntüde banka güvenlik görevlisi, Şube Müdürü Erzan’ın odasına giriyor. 07.54 sıralarında görevli elinde mavi renkli dosya ile odadan çıkıyor. Ardından görevli bu dosyayı bankanın alt katında bulunan oturma gruplarına bırakarak bir süre bekliyor, 08.12’de banka dışına çıkarak eşkâli tespit edilemeyen bir şahsa bu dosyayı verip tekrar bankaya dönüyor.Rapora göre aynı günün kayıtlarında 12.00-15.30 arası banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadı. Saat 15.30-18.21 arası incelendiğinde ise müdür odasına banka personeli dışında giriş çıkış olmadığı tespit edildi.

22Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Saadet zincirinin halkaları bir bir koparken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de ‘çantacı’ olarak anılan Ali Yörük. Seçil Erzan, 2023 mart ayında kendisine para veren isimlerden İnci Çeviker ve eşi Bülent Çeviker’e “Bankanın para toplama aracı firmasından Ali Bey gelecek, parayı ona teslim edin” demiş, Çeviker çifti de 1 milyon 920 bin doları bankadaki hesaplarından çektikten sonra Erzen’in gönderdiği Ali Yörük’e elden teslim etmişti. Erzan’la birlikte tutuklanan isimlerden olan ve hakkında “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 10 yıla kadar hapis istenen Ali Yörük de ifadesinde Seçil Erzan tarafından dolandırıldığını iddia etti.

23Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Çorlu’da bir otomotiv bayisinin satış müdürü olan Ali Yörük tutuklandığı gün verdiği ifadesinde Seçil Erzan’la olan bağlantısını şöyle anlattı:

24TANIŞTIĞIMIZDA SEÇİL GİŞE MEMURUYDU

TANIŞTIĞIMIZDA SEÇİL GİŞE MEMURUYDU

“17 yıl önce Çorlu’daki Denizbank şubesine kredi çekmek için gittiğinde Seçil Erzan’ı gişe memuru olarak tanıdım. O dönem işten ayrıldım. Bana ne iş yapacağımı ve ne kadar param olduğunu sordu. Tazminatımı aldığımı ve borsada bir miktar paramın olduğunu söyledim. Bu paraları kendisine vermemi ve bana fazla para kazandıracağını şöyledi. ‘Araba işi gibi düşün, kâr edeceğiz’ dedi. İki bankadan kredi çektim. Tanıdıklarımdan borç aldım. Toplamda 5 milyon TL parayı 1.5 yıl önce Florya’da Erzan’a elden teslim ettim.

25FONDA FATİH TERİM’İN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

FONDA FATİH TERİM’İN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Aradan 3-4 ay kadar süre geçti. Paramı istiyordum. Kendisi bana ‘Bu öyle hemen paranı çekebileceğin bir fon değil, çekersen zarar edersin’ diyerek oyaladı. Aradan bir yıl kadar süre geçti. Bana 5 milyon TL olarak teslim ettiğim paranın 100 milyon TL olduğunu söyledi. Fonda Fatih Terim’in olduğunu söyledi. Bana 5 milyon TL bedelli senet verdi. Senedi alınca paramın gelmesini bekledim. Daha sonra tutuklandı. Senetle paramı tahsil edebileceğimi düşündüğüm için suç duyurusunda bulunmadım. Hatta avukatım da senedi icraya koydu.

26EN FAZLA ÇANTASINI ARABAYA KOYMUŞUMDUR

EN FAZLA ÇANTASINI ARABAYA KOYMUŞUMDUR

Seçil Erzan’a yardımcı olmadım. Kendisine en fazla çantamı arabaya koy dediğinde yardımcı olmuşumdur. Onun dışında Erzan’la ortak hiçbir fiilim olmadı.”

27KARA PARA SORUŞTURMASI

KARA PARA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ali Yörük, ağabeyi Atilla Yörük ve Aslı Yörük hakkında kara para aklamaktan başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturmada Ali Yörük’ün çok sıkça Bulgaristan’a gidip geldiği tespit edildi. Bulgaristan seyahatlerinin Seçil Erzan’ın parasını yurtdışına kaçırmak için mi yapıldığı araştırılıyor.

28DENİZBANK RAPORU: ARDA’NIN KARDEŞİ PARAYI ALİ’YE TESLİM ETTİ

DENİZBANK RAPORU: ARDA’NIN KARDEŞİ PARAYI ALİ’YE TESLİM ETTİ

Denizbank müfettişlerinin hazırladığı rapora göre, Arda Turan Denizbank’ta ilk hesabını 2006’da açtı. 8 Nisan’da Fatih Terim ve Emre Belözoğlu ile bankanın genel müdürlüğüne giderek durumu anlattı ve şikâyetçi oldu. Seçil Erzan’a farklı tarihlerde toplam 15 milyon dolar verdiğini, halen 7.5 milyon dolar alacağının olduğunu anlattı. Paraları genelde Astoria İş Merkezi’nin önünde verdiğini söyledi. Banka, Arda Turan ile ikinci toplantıyı 11 Nisan’da yaptı.

29Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Bankanın incelemelerine göre Arda Turan 25 Kasım 2022’de kardeşi Okan Turan’ın hesabına para havalesi yaptı. Bu para da Okan Turan tarafından bankadan çekilerek dışarı çıkarıldı. Okan Turan 29 Kasım’da da Levent’teki şubeye gelerek 1 milyon 136 bin dolar çekti. Bankanın güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Okan Turan bu parayı “Ali Yörük olduğu düşünülen şahsa” şubenin giriş holünde çanta içinde teslim etti. Bu şahıs da parayı alarak dışarı çıktı.

30ERDEN TİMUR’DAN 700 BİN DOLAR

ERDEN TİMUR’DAN 700 BİN DOLAR

Raporda Arda Turan’ın Seçil Erzan’a göndermek için hesabından çektiği nakit para ve kredinin de detayları var. Rapora göre, Arda Turan 2 Aralık 2022’de 33 milyon 800 bin lira ihtiyaç kredisi çekti. Bunu 1 milyon 790 bin dolara çevirdi. Ardından da Arda Turan’ın hesabına Erden Timur’dan da 700 bin dolar geldi. Arda toplam 2 milyon 490 bin dolarlık bu parayı kardeşi Okan Turan’ın hesabına havale etti. Okan Turan da bankaya giderek bu parayı çekti. Rapora göre, banka bu işlemler için de kamera kayıtlarını inceledi ve görüntülere göre bu para da Okan Turan tarafından çanta içinde bankadaki Ali Yörük’e teslim edildi ve Ali Yörük bankadan parayı bu çanta ile çıkardı.

31ERZAN: 400 BİN DOLARI KENDİSİNE ALDI

ERZAN: 400 BİN DOLARI KENDİSİNE ALDI

Seçil Erzan ise ifadesinde, Ali Yörük’ten kendisini icraya verdiği için şikâyetçi olacağını belirterek, “Ali Yörük bana verdiği her parayı katbekat fazlasıyla, faiziyle geri almıştır. Ayrıca Ali Yörük zaman zaman benim fon vaat ettiğim insanlardan alacağım parayı teslim alan kişidir. Ali Yörük bu paraları teslim alıp içinden kafasına göre belirlediği bedeli kendisi için alırdı. Örneğin Bülent Çeviker’den teslim aldığımız 2 milyon 200 bin doları Ali Yörük Florya’da 2 çanta şeklinde elden teslim aldıktan sonra içinden 400 bin doları kendisine aldı, kalanını bana getirip verdi” demişti.

32BİR DE GİZLİ TANIK ÇIKTI: PARALARI İSVİÇRE’YE KAÇIRDI

BİR DE GİZLİ TANIK ÇIKTI: PARALARI İSVİÇRE’YE KAÇIRDI

Seçil Erzan davasının başlamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeye Silivri Cezaevi’nden bir mektup ulaştı. Mektubu yazan kişi başka bir suçtan tutukluydu ve Erzan’ın kayıp paralarıyla ilgili önemli bilgilere sahip olduğunu iddia ediyordu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirilen bu kişi, gizli tanık olmak istedi. Gizli tanık ifadesinde, “Eşimin dayısı bir bankanın eski şube müdürüdür. İşten atılmıştır ama bir anda zengin oldu. Seçil Erzan’la gönül ilişkisi var. Sık sık yurtdışına uzun seyahatler yapmaktadır. İki kişi daha var. Topladıkları paraları İsviçre’ye kaçırdı. Eşimin dayısı araştırılırsa paranın izi bulunabilir” dedi.

33TERİM’LERDEN TEŞEKKÜR

TERİM’LERDEN TEŞEKKÜR

Seçil Erzan ile Fatih Terim’in dostluklarını gösteren fotoğraf ve notlar, Seçil Erzan’ın herkese ‘kuzenim’ diye tanıttığı davanın sanıklarından Nazlı Can’ın telefonundan çıktı. Soruşturma dosyasına giren telefon dökümleri arasında, Fatih Terim ve Fulya Terim’in Seçil Erzan’la çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra bir hafta sonu davetinden sonra Fulya ve Fatih Terim imzalı bir de teşekkür notu var. Notta Seçil ve avukat sevgilisine hitaben “Sevgili Seçil, sevgili Candaş. İyi ki yolumuz kesişmiş” yazılı.

34Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Bilirkişi raporunda, Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesi’ndeki 77 güvenlik kamerası incelenerek elde edilmiş 165 görüntü yer alıyor. Bu görüntülerden bazıları ve arka planında yaşananlar şöyle: 1 NUMARALI FOTOĞRAF: Raporda Erzan’ın bankadaki odasına girip çıkarken birden fazla görüntüsü yer alıyor. Erzan, sabah saat 09.00 sıralarında geldiği bankadan genelde 18.00’i geçerken ayrılıyor.

35Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

37 NUMARALI FOTOĞRAF: 9 Mart 2023’te, 14.29 sıralarında iş insanı İsmail İbrahim Çağlar, Erzan’ın odasına giriyor, 15.58’de odadan ayrılıyor. Sonrasında hesaplarda 15 bin dolar eksik olduğunu gören Çağlar, 16 Mart’ta yeniden geliyor. Çağlar, savcılık ifadesinde, “Erzan’ı bankada müdüriyet odasında 16.03.2023 tarihinde ziyaret ettim, parayı teslim ettiğim günle bu tarih arasında da yine Şube’de defalarca görüştük. Ayın 16’sında şüpheli benden özür diledi, anılan tarihte çok yoğun olması nedeniyle hata olduğunu, ayrıca sistemden kaynaklanan bir sorun yaşanmış olabileceğini ifade etti ve bana, 24.05.2023 tarihinde 3 milyon 500 bin dolar tahsil edeceğimi belirten Denizbank A.Ş. antetli ve bizzat önümde imzaladığı 16.03.2023 tarihli belgeyi verdi” demişti.

36Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

21 NUMARALI FOTOĞRAF: Tarih 7 Mart 2023, saat 14.46. Görüntüdeki kişi 1 milyon 535 bin dolar dolandırılan futbolcu Selçuk İnan. İnan, Erzan’la görüştükten sonra 14.52’de ayrılıyor. İnan, ifadesinde, “Kendisiyle birlikte fonu (Denizbank Genel Müdürü) Hakan Ateş ve (Denizbank Genel Müdür Yardımcısı) Mehmet Aydoğdu’nun yönettiğini söyledi. Bunun üzerine toplamda 3 milyon 685 bin doları üç seferde yatırdım. Bu paraları Erzan’ın odasında Erzan’a verdim. 2 milyon 150 bin dolarını süreç içerisinde fonun elde ettiği asıl alacak ve kâr payı diye bana bankada iade etti” demişti.

37Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

85, 86, 93, 94, 95, 96 NUMARALI FOTOĞRAFLAR: 20 Mart 2023’te, saat 10.20’DE 4 milyon 292 bin dolar dolandırılan futbolcu Emre Belözoğlu, kuzeni ve aynı zamanda Fatih Terim’in damadı olan Volkan Bahçekapılı, yanlarında ismi belirtilmeyen bir erkek şahısla Erzan’ın odasına giriyor. Üç kişi, 11.12’de Erzan’ın odasından ayrılıyor.

38Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

Aynı gün 16.16’da Belözoğlu ve Bahçekapılı tekrar geliyor. 16.52’de sabah yanlarında olan şahıs da odaya giriyor. Üç kişi, 17.18’de odadan ayrılıyor. Erzan, ifadesinde, “Emre Belözoğlu’nun gönderdiği paraları bazen şubede odamda teslim aldım ve bir kez de Volkan Bahçekapılı’nın ofisinde teslim aldım” demişti. Belözoğlu ise, savcılık ifadesinde, “İlk olarak 17 Mart’ta Erzan’a verdiğim paralara ilişkin elimde herhangi bir belge bulunmuyordu. Volkan’ı arayıp para verdiğimize ilişkin bize Erzan’ın dekont vermesini söyledim. Volkan, Erzan’ın yanına gidip belge istediğinde bir gün sonra hazır edebileceğini söylemiş. Sonrasında da Volkan’a 3 milyon 300 bin dolar fonda alacağım olduğuna ilişkin bir belge hazırlayıp vermiştir. Belgede Denizbank kaşesini basıp hem kendisi hem de Asiye Göktürk isimli banka görevlisinin ıslak imzaları mevcuttur. Bu belgeyi aldığım için içim bir nebze olsun rahattı” demişti.

39Seçil Erzan davasında karanlık isim davanın seyrini değiştirecek Korkuyorum, ismini kesinlikle vermek istemiyorum

48 NUMARALI FOTOĞRAF: Tarih 13 Mart 2023. 13.11 sıralarında iş insanı Atilla Baltaş, yanında bir kişiyle birlikte Erzan’ın odasına giriyor. 14.32’de odadan çıkıyorlar. Parasını Erzan’dan geri alan isimlerden Semih Kaya’ya verilen çantada, Baltaş’a ait GPS cihazı bulunmuştu. Baltaş’ın avukatı, müvekkilinin para taşınırken bazen hırsızlık olaylarına karşı önlem olarak bunu yaptığını söylemişti. Erzan ise “Atilla Baltaş benden verdiği paraları katbekat faizle almıştır. Ayrıca Atilla Baltaş’tan fon adı altında para almadım. Baltaş’tan faiziyle para satın aldım. Benden bankada birtakım borçlu olduğuma ilişkin senetler aldı. Atilla Baltaş’a verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak Cizre’ye mart ayı içerisinde beni kaçırmak için uçak bileti almıştı. Daha doğrusu bana zorla uçak bileti aldırmıştır. Ben o sırada müştekilerden para da toplamıştım. Baltaş o paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti” demişti.