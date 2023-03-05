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Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü!

Şanlıurfa'da ağır hasarlı 7 katlı bir bina çöktü. Enkazda arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

05.03.2023 - 16:17 |
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan denetimde ağır hasarlı olduğu belirlenen Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki 7 katlı bina, bugün saat 15.40 sıralarında büyük gürültüyle çöktü.

EKİPLER BÖLGEDE

Kentte paniğe yol açan çökmenin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Enkazda yaralı kişiler çıkarılırken, bölgede bulunanlar güvenli alanlara yönlendirildi.

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ENKAZA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Ekiplerin enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması sürüyor.

Şanlıurfada ağır hasarlı bina çöktü

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Haliliye ilçemizin Atatürk Caddesi üzerindeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlamış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadelerini kullandı.

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Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü!

Şanlıurfa'da ağır hasarlı bina çöktü!