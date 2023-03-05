Antakya nereye ve nasıl taşınacak? AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman anlattı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde en büyük yıkımı alan şehir Hatay'ın merkez ilçesi Antakya oldu. Kentte çok sayıda bina yerle bir olurken binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Peki yeni Antakya nereye kurulacak? CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bölgedeki çalışmaları anlattı.

Yayman'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hatay ne olacak, Antakya ne olacak? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum da geldi. Bu gördüğümüz yapılar için yeniden arama toplantıları, ortak akıl toplantıları yapacağız. Antakya’daki tarihi mekanları koruyacağız. Buralarda iki, maksimum 3 katlı yapılar olacak. Asi Nehri’nin kenarında büyük alanlar açılacak ve Antakya’yı iki dağın eteğine taşıyacağız.

"ANTAKYA'NIN TARİHİ KİMLİĞİNİ ASLA YOK ETMEYECEĞİZ"



Sol tarafımız Amanos dağları. Orada yeni bir şehir kurulacak ve insanlar oralara gidecekler. Diğer tarafta ise Habib-i Neccar Dağı. Bizim Antik Dağ olarak bildiğimiz, Saint Pierra Kilisesi’nin olduğu dağın eteğinde yeni bir Antakya kuracağız. İnsanlarımız müsterih olsunlar. Antakya’nın tarihi kimliğini asla yok etmeyeceğiz. Valilik binası burada olacak. Ve bu bina aslına uygun olarak yeniden yapılacak. Meclis binası da yine öyle.

"ATATÜRK'ÜN SÖZÜ GİBİ: HATAY BENİM ŞAHSİ MESELEM"

Antakya jeolojik zemin etütlerinin yapıldığı sağlam bir zeminde olacak. Yerleşim yerleri fay hatlarının olmadığı yerde olacak. Tarihi Antakya yapılarını yeniden yapacağız. Tarihi Antakya için Antakya’nın bileşenleri ile ortak masada buluşacağız. Atatürk’ün sözü gibi Hatay benim şahsi bir meselemdir. Bütün 85 milyonun şahsi bir meselesidir. Burayı asla kimseye terk etmeyeceğiz. Hatay, Hataylıların yurdu olmaya devam edecektir.

Bina stoğumuzun yüzde 80’i maalesef yıkık, ağır hasarlı ve acil yıkılması gereken binalar. Biz burada tekrar Antakya’yı aya kaldırmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz.