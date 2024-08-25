GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

25.08.2024 - 12:00 | | DHA
Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

GÜNCEL HABERLER

Sahilde büyük panik! 5 boğulma tehlikesi atlattı

Sahilde büyük panik! 5 boğulma tehlikesi atlattı

Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi