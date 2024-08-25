Samsun’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
25.08.2024 - 12:00 | | DHA
Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Sağanak nedeniyle 2 TIR, yolcu otobüsü, 5 otomobil ve polis aracı zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışmalar sürerken, trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.