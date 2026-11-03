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Baba-kızın cansız bedeni bulmuştu! Ortaya çıkan acı gerçek kahretti

03.11.2026 - 21:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Baba-kızın cansız bedeni bulmuştu! Ortaya çıkan acı gerçek kahretti

Hatay'da evde kızıyla birlikte cansız bedeni bulunan Mustafa Kural'ın depremde eşi ve kızını kaybettiği ortaya çıktı. Baba ve kızın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi

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Olay, geçtiğimiz gün Antakya ilçesi Sofular Mahallesi'nde yaşandı. 5 gündür kendilerinden haber alınamaması üzerine itfaiye ekiplerinin kilitli kapıyı açmasıyla girilen evde Mustafa Kural (54) ile kızı Havva Büşra Kural'ın (18) cansız bedenine ulaşılmıştı. Zehirlenme ihtimaline karşı evden numuneler alınırken, baba ve kızının kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği öğrenildi.

Baba-kızın cansız bedeni bulmuştu Ortaya çıkan acı gerçek kahretti

Ailenin daha önce de asrın felaketinde büyük bir acı yaşadığı ortaya çıktı. 6 Şubat depremlerinde anne Bedriye Kural ile kızları Tuğba Kural enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ardından baba Mustafa Kural ve çocuklarıyla yaşamını sürdüren aile, yaşanan son olayla bir kez daha büyük kayıp yaşadı. Mustafa Kural ve kızı Havva Büşra Kural'ın da hayatını kaybetmesiyle aileden geriye yalnızca bir kız çocuğu kaldı.

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