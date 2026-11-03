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Gercüş'te otomobil domuza çarptı, kazadan kaçan minibüs devrildi

03.11.2026 - 22:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

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Batman’ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki otomobil aniden yola çıkan yaban domuzuna çarparken, kazaya karışmamak için manevra yapan yolcu minibüsü ise devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Hasankeyf karayolunda seyir halinde olan bir otomobil, aniden yola fırlayan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaban domuzu telef olurken, arkadan gelen minibüsü kazadan kaçarken kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, sürücüleri bölgede özellikle gece saatlerinde yaban hayatı tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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