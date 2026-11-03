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Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

03.11.2026 - 20:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

Şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bölge dron ile görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, Korucuk Mahallesi’ndeki TOKİ konutları inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin konakladığı prefabrik konteynerlerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Bölge havadan görüntülenirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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