5 yıl önce başlayan merakını ustalığa dönüştürdü! Yaptığı tespihler büyük ilgi görüyor

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Hobisini profesyonel bir meslek haline getirmek istediğini belirten Özdemir, "Şu anda hobi olarak yaptığım bu işi daha ileri bir seviyeye taşımak isterim. Sanatla uğraşmak her zaman için güzeldir, iyidir. İnsanların, ellerinden geldiği kadar boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir şeyler yapmaları çok güzel olur" diye konuştu.