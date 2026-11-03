İstanbul'un barajlarında büyük artış! 1 ayda yüzde 14 yükseldi

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İstanbul'un su rezervlerinde son bir ayda yaşanan değişim, sonbahar yağışlarının barajlara katkısını ortaya koydu. Ancak genel doluluk oranındaki yükseliş, bütün su kaynaklarında benzer bir iyileşme yaşandığı ortaya koymadı.



5 barajda doluluk yüzde 50'yi aştı

İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Darlık, Ömerli, Alibey, Elmalı ve Istrancalar barajları bu seviyeyi aşarken diğer 5 barajda doluluk yüzde 50'nin altında kaldı.

Barajların doluluk oranları Darlık'ta yüzde 90,23, Ömerli'de yüzde 78,35, Alibey'de yüzde 70,87, Elmalı'da yüzde 65,79, Istrancalar'da yüzde 61,25, Terkos'ta yüzde 39,69, Sazlıdere'de yüzde 33,86, Büyükçekmece'de yüzde 32,36, Kazandere'de yüzde 4,05 ve Pabuçdere'de yüzde 2,96 olarak kaydedildi.

Veriler, İstanbul'un su rezervlerinde belirgin bir bölgesel farklılık bulunduğunu da ortaya koydu. Darlık Barajı'ndaki doluluk yüzde 90'ın üzerinde seyrederken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında bu oranın yüzde 5'in altında kalması, genel ortalamanın su kaynakları arasındaki farkı tek başına göstermediğini ortaya çıkardı.



Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,63'lük artış

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre de yükseldi. İSKİ'nin geçmiş yıllara ait istatistiklerine göre, 2 Kasım 2025'te yüzde 22,54 olan doluluk oranı, 2 Kasım 2026'da yüzde 54,17 olarak ölçüldü. Böylece bir yıllık dönemde 31,63'lük artış kaydedildi.