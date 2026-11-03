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Mardin'de otomobil, yol çalışmasındaki işçilere çarptı

03.11.2026 - 19:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN-Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)

Mardin'de otomobil, yol çalışmasındaki işçilere çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol çalışması sırasında önce kamyonete, ardından da işçilere çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Akçatarla Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol çalışması yapan işçilere ait kamyonete çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda çalışan işçilere çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde 1 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 1 işçi ile otomobil sürücüsü de ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçinin cenazesi, işlemlerinin ardından otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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ÖLEN İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Mardin’in Nusaybin ilçesinde otomobilin yol çalışması sırasında önce kamyonete, ardından da işçilere çarptığı kazada, ölen işçinin Afif Arasan (35) olduğu belirlendi. Yaralılardan Nevzat Ş. (57) ile Yaşar Ö.’nün (43) sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, otomobil sürücüsü Ali Can K.’nin (57) ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrerildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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