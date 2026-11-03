Tekman’da tarihi adım: 35 köyün aktif olarak kullandığı 150 yıllık yol için düğmeye basıldı

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Yol yapımının herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmadığını belirten Muhtar Karagöl, "Bazı siyasetçiler 'biz yaptık, 100 yıllık projedir' diyorlar. Herhangi birileri yapmadı; İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi tarafından projeye alınmış ve başlatılmıştır. Sayın Bakanımız üzerinde durdu, hükümetimiz de yaptırıyor. Bu yolda emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.