Kontrolden çıkan hafif ticari aracın nehre yuvarlandı

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Kaza, akşam saatlerinde Göksun-Kahramanmaraş Karayolu’nun Kılavuzlu Köprüsü’nde meydana geldi. E.G. (47) yönetimindeki 34 DJG 803 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişinde yoldan çıkarak Ceyhan Nehri’ne savruldu.

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücü E.G. ile araçta bulunan annesi S.G. (68) ve babası H.G.'nin (73) yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

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Güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.