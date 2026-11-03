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Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

03.11.2026 - 18:29Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Mayıs ayında ekimi yapılan dev lahanalar görenleri şaşırtıyor. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 30 ila 40 kilo ağırlığındaki dev lahanalar, iriliği ve lezzetiyle alıcıların ilgisini çekiyor.

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1Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yetiştirilen ve ağırlıkları 40 kiloya kadar ulaşan lahanalar, büyüklükleriyle görenleri şaşırtıyor. İlçenin Hacımirza, Ahmetçik ve Elmalı mahallelerinde üretilen lahanalar, bölgedeki tüketicilerden yoğun ilgi görüyor.

2Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

Göksun'un yaklaşık 1350 metrelik rakımı ve iklim avantajını değerlendiren üreticiler, Mayıs ayında ektikleri lahanaları sonbahar dönemiyle birlikte pazara sunuyor.

3Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

Kimyasal katkı maddesi kullanmadan tamamen hayvan gübresiyle doğal üretim yaptıklarını belirten üreticiler, dev lahanaların başta Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere çevre illerden büyük talep gördüğünü söyledi.

4Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

Üretim sürecini anlatan lahana üreticisi Bilal Çiçek, "Lahanalarımızı Mayıs ayında ekiyor, Sonbahar döneminde satışa sunuyoruz. Üretim sırasında kimyasal ilaç veya katkı maddesi kullanmıyoruz.

5Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

Yalnızca hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Tüketicilerimiz de bunu bildikleri için ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıkları 30-40 kiloyu buluyor. İri ve lezzetli olmaları nedeniyle yoğun ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.

6Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

 

 

 

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