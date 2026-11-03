Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen 40 kiloluk dev lahanalar görenleri şaşırtıyor

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Yalnızca hayvan gübresiyle yetiştiriyoruz. Tüketicilerimiz de bunu bildikleri için ürünlerimizi tercih ediyor. Ağırlıkları 30-40 kiloyu buluyor. İri ve lezzetli olmaları nedeniyle yoğun ilgi görüyoruz" ifadelerini kullandı.