Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır devrildi

Kaza, saat 18.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık Rampaları’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Alkan idaresindeki 63 ACA 528 plakalı tır, yağışlı havada kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Devrilen tır nedeniyle bölgede ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.