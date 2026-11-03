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Pazarcıları taşıyan kamyonet devrildi kazada 7 kişi yaralandı

03.11.2026 - 23:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/ AYDIN, (DHA)

Pazarcıları taşıyan kamyonet devrildi kazada 7 kişi yaralandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde, pazarcıları taşıyan kamyonetin yoldan çıkarak devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu üzerindeki Alangüllü Kavşağı’nda meydana geldi. Pazarcıları taşıyan Gökhan A. (39) yönetimindeki 09 AUG 608 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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Savrulan kamyonet devrilirken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Gökhan A. ile araçta bulunan yolculardan Ahmet A. (15), Türkan S. (58), Birsel A. (20), Saniye A. (38), Murat A. (29) ve Gamze K. (25) yaralandı.

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Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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