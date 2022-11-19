Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu ve "Mehmetçiğe saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü. Teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasını yaptı.