GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSaldırı hazırlığındaki 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
HaberlerGündem Haberleri Saldırı hazırlığındaki 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!
ABONE OL

Saldırı hazırlığındaki 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 13 olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

27.09.2022 - 16:56 |
Saldırı hazırlığındaki 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan başka bir açıklamada da, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert tepki! 'PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun'

    Bakan Soylu'dan Demirtaş'a sert tepki! 'PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun'

    Devlet korumasında yetişen 958 genç, kamuya atandı

    Devlet korumasında yetişen 958 genç, kamuya atandı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız