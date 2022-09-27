Saldırı hazırlığındaki 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen ve taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

PENÇE KİLİT BÖLGESİNDE 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan başka bir açıklamada da, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." denildi.