Sakarya'da otoyolda ulaşım durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Akyazı-Hendek ilçeleri arasında yavaş ilerleyen trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, polis ekipleri güzergahlar üzerinde denetimlerini artırdı.