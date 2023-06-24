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Sakarya'da otoyolda ulaşım durma noktasına geldi

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde ulaşım, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle yoğunluk oluşunca, durma noktasına geldi.

24.06.2023 - 15:56 | | DHA
Sakarya'da otoyolda ulaşım durma noktasına geldi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yoğunluğa neden oldu. Otoyolun Ankara yönünde ulaşım durma noktasına geldi. Akyazı-Hendek ilçeleri arasında yavaş ilerleyen trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, polis ekipleri güzergahlar üzerinde denetimlerini artırdı.

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