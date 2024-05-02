MSB kaynakları açıkladı: Türkiye ve Irak'tan sınırda işbirliği

Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Basın Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda şunları söyledi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla; son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak’tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 376’sı Irak’ın, 469’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere 845 olmuştur.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 9’u terör örgütü mensubudur. 2.264 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3.133’e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50.860 olmuştur. Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.

KARADENİZ’DE MAYIN GÖREVİ

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Ülkemizin öncülüğünde, Karadeniz’deki mayın tehlikesine karşı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) teşkil edilmesine yönelik 11 Ocak 2024 tarihinde Türkiye, Bulgaristan ve Romanya arasında imzalanan Mutabakat Muhtırası’nın (MOU) İç Hukuk Süreci 4 Nisan 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tamamlanmıştır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM BLACK SEA) ilk aktivasyonunun, haziran ayında icra edilecek Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısını müteakip temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

KARABAĞ’DAKİ GÖREV

Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan Memorandum ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi amacıyla 30 Ocak 2021’de Ağdam/Azerbaycan’da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezinin faaliyetleri; Azerbaycan’ın Anti Terör Operasyonu ile bölgenin istikrara kavuşması neticesinde Rusya Federasyonu ve Azerbaycan ile yapılan görüşmeler sonrası 26 Nisan’da gerçekleştirilen törenle sonlandırılmıştır.

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GAZZE’DE KALICI ATEŞKES

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 25 Mart’ta kabul ettiği son ateşkes kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri ivedilikle uygulamalıdır. En temel haklarından mahrum bırakılan Filistin halkı için insani yardımlara izin verilmesini ve bölgede yaşanan hukuksuzluğa bir kez daha dikkat çekerek kalıcı ateşkesin gerekliliğini vurguluyoruz.

KINALIADA BANGLADEŞ’E DOĞRU SEYRE ÇIKIYOR

TCG KINALIADA korvetimiz bugün de bir sonraki liman olan Bangladeş’e doğru seyre başlayacak ve Japonya intikaline devam edecektir. Harita Genel Müdürlüğümüzce, 30 Nisan’da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemcilerinin katılımıyla haritacılık alanında eğitim ve iş birliğini geliştirmek amacıyla “Haritacılık Çalışma Grubu” kurulmasına yönelik toplantı gerçekleştirilmiştir.

ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca; muhtelif miktarda “NEFER” Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) ile DROPS aracının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Yine, İstanbul Tersanesi Komutanlığımız tarafından güncel teknolojiye uygun olarak kapsamlı tadilat, modernizasyon ve onarımı tamamlanan Denizaltı Kurtarma Çanı deniz testlerinden başarıyla geçmiştir.”

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IRAK SINIR MUHAFIZLARININ ÜS BÖLGELERİ KURMASI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak sınır birliklerinin Türkiye’nin operasyon bölgelerine yakın noktalarda üs bölgeleri kurduğuna ilişkin “Irak ile başlayan diyalog sonucunda PKK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak operasyon bölgelerimize komşu alanlarda Irak sınır muhafızlarının yaptığı faaliyetlerdir. Bu faaliyetler bizimle de koordineli şekilde gerçekleştirilmektedir. Bundan sonraki süreçte; PKK’nın faaliyetlerinin engellenmesi, hudut güvenliğinin sağlanması ve bölgede yaşayan sivil Irak halkının can güvenliğinin korunması maksadıyla Irak ve ülkemiz arasında çalışmalar koordineli olarak devam edecektir” açıklamasını yaptı.

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MISIR İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Bakanlık kaynakları, Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Ankara’yı ziyaretine ilişkin ise “Mısır Genelkurmay Başkanı’nın Bakanlığımızı ziyareti hem askeri ilişkilerin geliştirilmesi hem de savunma sanayiindeki işbirliği bakımından yeni bir döneme işaret ediyor. Kendilerinin talebiyle bazı savunma sanayi şirketlerimizi ziyaret ettiler. Önümüzdeki dönemde ilişkilerin karşılıklı olarak artmasını bekliyoruz” dedi.