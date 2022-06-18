Sağlık Bakanlığı: 12 helikopter, 8 uçak ambulans ile hizmet veriyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerde helikopter ambulansların mali koşullar sebebiyle sayılarının düşürüldüğüne dair bilgi ve yorumlara yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ülkemizde hava ambulansı hizmeti 2008 yılından beri helikopterlerle ve 2010 yılından beri de hem helikopter hem uçak ambulanslarla sağlanmaktadır. Anılan tarihten beri helikopter ambulanslarımız ile 39 bin 24 hasta ve 230 organ, uçak ambulanslarımız ile ise 14 bin 624 yurt içi 1165 yurt dışı hasta ve 818 organ taşınmıştır.

Uçuş planlamaları yapılırken dikkat edilen birçok havacılık kuralı, ilkim koşulları, lojistik avantajlar değerlendirilerek hizmet planlaması en uygun şekilde yapılmakta ve atıl kapasite oluşmasına izin verilmemektedir.

2021 yılı Ekim ayından beri yapılan planlamayla 12 helikopter ve 8 uçak ambulans kapasitesi ile hizmet sunumu ülke sathını kapsayacak şekilde verilmeye devam etmektedir.

Sürekli iyileşme çalışmaları ise devam etmekte ve yeni planlamalara dayalı olarak hazırlıklarımız devam etmektedir. Uygulamanın ekonomik tedbirle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Birinci önceliğimiz vatandaşımızın her koşulda sağlık hizmetine erişimini temin etmektir" denildi.