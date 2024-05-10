Öğretmenler için yeni kanun geliyor! Bakan Tekin CNN TÜRK'te açıkladı

Eyüpsultan’da, özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan’ın, 17 yaşındaki Iraklı lise öğrencisi Y.K.'nın silahlı saldırısıyla hayatını kaybetmesinin ardından olayı protesto etmek amacıyla Türk Eğitim Sen başta olmak üzere çeşitli sendikalara üye öğretmenler, bugün derse girmedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk yayınında sürece ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Tekin'in açıklamaları şöyle:

Malesef çok üzücü bir olay oldı. Hep beraber tedbir alırsak çözebileceğimiz konular. Haziran ayından itibaren aldığımız tedbirler olayların yaşanmaması için çaba gösterdik. Valilerle yaptığımız toplantıda da gündemlerden bir tanesi okuldaki güvenlik tedbirleriydi.

CAYDIRICI NİTELİKTE TEDBİRLER ALACAĞIZ

Bu konularla ilgili öğretmen arkadaşlarımızın talepleri, caydırıcılığa yönelik talepler oldu. Yeni bir öğretmenlik meslek kanunu hazırladık. Bunun içinde okulda şiddeti önlemeye yer veriyoruz. Caydırıcı nitelikte tedbirler alacağız. Hem idari hem de hukuki açıdan tedbirler alıyoruz.

HAZİRAN AYINDA YASALAŞIR

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Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz.