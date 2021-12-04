Sağlık Bakanlığı 04 Aralık 2021 vaka tablosunu açıkladı
Sağlık Bakanlığı tarafından 4 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
04.12.2021 - 19:38 |
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.
Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız.'' ifadelerini kullandı.