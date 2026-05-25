Sağanak yağışlar köylülerin kabusu oldu! Dere taştı halk panikledi
25.05.2026 - 21:08
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Bağbaşı köyü Dabazlar Mahallesi’nde kuvvetli yağışların ardından dere taştı. Suyun evlere yaklaşması mahalle sakinlerinde tedirginliğe neden oldu.
İlçede etkili olan sağanak yağış sonrası kısa sürede debisi yükselen dere, yatağından taşarak yola doğru ilerledi. Taşkın nedeniyle mahallede yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Dere suyunun bazı evlere yaklaşması üzerine mahalle sakinleri tedbir almaya çalışırken, bölgede endişe hakim oldu.
Öte yandan, metrekareye yaklaşık 20 kilogram yağışın düştüğü ilçede belediye ekipleri de harekete geçti. Ekipler, su kanallarında oluşabilecek tıkanmalara karşı iş makineleri ve kepçelerle çalışma başlattı.
Bölgede yağışın etkisini sürdürdüğü öğrenildi.