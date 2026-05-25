GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem6 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu
HaberlerGündem Haberleri 6 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

6 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

25.05.2026 - 20:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

1

Yüksekova ilçesinde mayıs ayına yaklaşılırken kardan oluşan tüneller hayret içinde bırakırken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

26 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan Doski bölgesi, İkiyaka Dağları ve Mergezer Yaylası yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

36 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

Kardan oluşan tüneller ve 6 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

46 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.

56 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu

Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

66 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu
76 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu
86 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu
96 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu
106 metrelik kar Yüksekova'da yolları kapattı! İş makinesi kar tünelleri içinde kayboldu