Kastamonu'da kazancı artıracak proje! Ücretsiz dağıtılıyor, çiftçiye yeni gelir kapısı oldu

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Merkez ilçesi Taşlık köyünde eşiyle birlikte çiftçilik yapan Ferhat Çevik de safran, salep, adaçayı ve kekik üretimi yaptıklarını belirterek, "Bugün de üniversitemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle beraber tıbbi nane, tıbbi kekik ve adaçayı ile yeni üretimimize başladık. Ülkemizde adaçayı şu anda sadece baharat olarak üretiliyor. Tıbbi olarak ilaç sektöründe kullanılan adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerin yüzde 85'i ithal geliyor. Biz İlerleyen günlerde diğer çeşitlerle devam edeceğiz. Nane, kekik, safran ve salep üretimlerimiz var. Bunların yanı sıra, aslan yelesi gibi farklı bitkileri de toprakla buluşturarak üretimimizi genişletmeyi düşünüyoruz" dedi.