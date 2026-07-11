Karadeniz için yeni hat kararı! Rusya'ya seferler yarın başlıyor

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Trabzon ile Rusya’nın Novorossiysk Limanı arasında uzun süredir beklenen düzenli Ro-Ro seferleri 12 Temmuz’da başlıyor. Uluslararası lojistik firması Geo Grand Line Global tarafından gerçekleştirilecek seferlerle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve lojistik süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.

Karadeniz’de taşımacılıkta yeni bir dönemin kapısını aralayacak seferler, 49 standart TIR ve 30 küçük araç taşıma kapasitesine sahip "Şampiyon Trabzonspor" isimli feribotla gerçekleştirilecek. Trabzon Limanı’ndan ilk sefer, 12 Temmuz Pazar günü saat 14.00’te yapılacak. Temmuz ayı boyunca ise her 4 günde bir olmak üzere 16, 20, 24 ve 28 Temmuz tarihlerinde Trabzon’dan düzenli çıkışlar gerçekleştirilecek.

Novorossiysk Limanı’ndan Trabzon’a dönüş seferleri ise 14 Temmuz itibarıyla başlayacak. Düzenli olarak planlanan karşılıklı seferlerin, ihracat ve ithalat süreçlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Yeni Ro-Ro hattının devreye girmesiyle birlikte Trabzon’un Karadeniz’deki stratejik lojistik konumunun güçlenmesi, Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.







"Soçi hattındaki aksaklıkların ardından yeni rota oluşturuldu"

İlyas Bulut, daha önce Trabzon ile Rusya’nın Soçi kenti arasında gerçekleştirilen Ro-Ro seferlerinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aksadığını, ticaretin sürdürülebilmesi amacıyla Novorossiysk hattını hayata geçirdiklerini söyledi.

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Bulut, "İki ülke arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı önceki seferlerimizde aksaklık oldu. Daha sonrasında ticaret yapan insanlara yardımcı olmak açısından böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Karadeniz’in buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Seferler 12 Temmuz itibarıyla başlıyor. 49 standart TIR ve 30 tane binek araç kapasitemiz bulunuyor. Şoför arkadaşlar seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ancak sadece yolcu alımı olmayacak" dedi.



"İki ülke arasındaki ticareti güçlendirmeyi amaçlıyoruz"

Seferlerin dört gün aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirten Bulut, "4 gün aralıklarla seferlerimiz düzenlenecek. İnşallah bir aksaklık olmazsa bu şekilde devam edecek. Bizim amacımız Karadeniz’i paylaşan iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaretimizi güçlendirmek. Bu seferlerin iki ülkeye de katkısının olacağını düşünüyoruz. Bu seferler için çok heyecanlıyız. İnşallah bir aksaklık çıkmadan bu seferleri devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.