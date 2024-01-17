Safranbolu safranı coğrafi işaret aldı

4’üncü Uluslararası İstanbul Coğrafi İşaretler Zirvesi’nde konuşan Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü Coğrafi İşaretlerden Sorumlu Direktör Diego Canga Fano, Türkiye’nin potansiyeline dikkat çekerek coğrafi işaretlerin yerel kalkınmada önemini vurguladı.

BAŞVURULARINIZIN KALİTESİNİ ARTIRIN

Başvuruların kendilerine geldiğini aktaran Fano, “Başvuruların kalitesini artırın, bazen gelen başvurular muğlak ve tekrara girmiş oluyor. Kalite noktasında filtrelenip bize gelirse zaman kaybı olmaz” diye konuştu.

COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİN FİYATI 2 KAT ARTIYOR

Coğrafi işaretlemenin şampiyonlar ligine girmek olduğunu söyleyen Fano, “Kendi ulusal liginizde oynamayın şampiyonlar liginde oynayın. Avrupa logosuna sahip olduğunuzda şampiyonlar ligi bileti alır, en iyilerin liginde oynarsınız. Coğrafi işaret alınca daha iyi para kazanırsınız. Fiyatınız iki katına çıkar. Avrupa’da ihracatın yüzde 16’sı coğrafi işaretli ürünlerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.