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Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan alkollü sürücü aracıyla bahçeye düştü

01.11.2026 - 15:43Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan alkollü sürücü aracıyla bahçeye düştü

Beşiktaş’ta alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki bahçeye düştü.

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Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 19.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tülin K. yönetimindeki 34 KMH 447 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada önce yol kenarındaki direğe çarptı. Panikle fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil geri giderek yaklaşık 3 metre derinliğindeki binanın bahçesine düştü.

VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören vatandaşlar bahçeye koşarak sürücünün yardımına gitti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen Tülin K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin gerekli güvenlik önlemlerini almasının ardından otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.

 Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan alkollü sürücü aracıyla bahçeye düştü

'PANİKLEYİNCE FREN YERİNE GAZA BASTI'

Kazayı gören Selahattin Demirtaş, "Ben hastane önünde oturuyordum. Bayan alttan geldi. Önce çöp konteynırına şuraya vurdu. Kadın panikledi, tamponu falan da orada zaten kırık. Kadın panikleyince geri geri geldi, frene yerine kaza bastı. Ben oraya koşana kadar takla attı. Ondan sonra birkaç tane vatandaşla geldik beraber. Arabanın üç kapısını açtık. Bayan iyice sıkışmıştı. Koltuğu falan oynattık. Bayan kendisi çıktı. Yok iyiydi gayet iyiydi. Araba bayağı hasarlı. Hasar vardı. Bayağı hasar var ya" dedi.

 

EHLİYETİNE EL KONULUP PARA CEZASI KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Tülin K.’ya 'Alkollü olarak araç kullanmak' maddesinden 25 bin lira para cezası kesilirken, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürme' maddesinden hakkında adli işlem başlatılan Tülin K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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