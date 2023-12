Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2.pist! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör baronları bizi yolumuzdan çeviremez

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesini ikiye katlayacak yeni pist için hazırlıklar tamamlandı. 60 metre genişliğinde ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki, en geniş gövdeli uçakların iniş yapabileceği pistin açılışını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, yetkililer ve davetliler yer aldı.

"YOLCU SAYISININ 37 MİLYONU AŞACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pistin 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabiha Gökçen Havalimanı 2001 yılında hizmete girmesinden itibaren sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş bölgesi haline geldi. Bugün havalimanımız Anadolu yakasıyla birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye genelindeki iş ve turizm piyasalarının gelişimi açısından son derece kritik roller üstleniyor. Zaman içerisinde havalimanının artan hava ve yolcu trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. Bunun üzerine ilk etapta 2009 yılında yap, işlet, devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. 2010 yılında İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluşu gerçekleştirildi. TEKNOPARK İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın kullanım oranı ve yolcu trafiği sürekli yükseliyor. Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuş trafiğiyle yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu üçüncü havalimanıdır. Sene sonunda havalimanımızdan seyahat eden yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"YILLIK 85 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYU AĞIRLAYACAK KAPASİTEYE ERİŞECEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sektördeki büyüme ve havalimanının gelişim planları çerçevesinde ihtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Ardından çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pisti ve mütemmim işlerini tamamladık. Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistimizin uzunluğu 3 bin 540 metredir. Ayrıca, 3 bin 520 metre, 3 bin metre ve 2 bin 400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu ve 40 uçak kapasiteli 300 bin metrekarelik kargo apronuyla havalimanımız rakiplerine göre çok ileri özelliklere sahiptir. Pistin TEM Otoyolu ile D-100 bağlantı yolu üzerinden geçebilmesi için bin 520 metre uzunluğunda ve çift tüplü TEM bağlantı tünelini inşa ettik. Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp daha olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel işte bu TEM bağlantı tünelidir. Havalimanımızda tüm bu alt yapıyla birlikte hava trafik kontrolü kulesi, teknik blok, gümrük, itfaiye ve garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip tüm üst yapı tesislerini de en son teknolojiyle yeniledik. Hava trafiği açısından maksimum kapasiteyi sağlamak için yeni pistimizi iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın hava trafik kapasitesini iki katına çıkaracağız. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecektir. Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden siyaset ve hizmet adamı 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim, Türkiye için hayal kuran, Türkiye için çalışan, ülkenin ve milletin istikbali uğrunda gayret gösteren herkesten razı olsun" diye konuştu.

"MUHALEFETİN TARİHİ İCRAAT DÜŞMANLIĞININ DA TARİHİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hikayesi, aynı zamanda Türkiye'ye dair iki tasavvurun, iki farklı yaklaşımın, birbirine zıt iki anlayışın da hikayesidir. Buranın inşasıyla ilgili ilk çalışmayı başlatan rahmetli Özal, siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız ve vizyonsuz eleştirilerin muhatabı olmuştur. Türkiye'nin çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her stratejik adımda merhum Özal, belli çevreler tarafından hedef alınmış, ülkenin kaynaklarını israf etmekle suçlanmıştır. Ne gerek var eleştirisi rahmetli Özal'ın medya, akademi ve siyaset camiasında en çok maruz kaldığı sorulardan biriydi. Bu soruları soranların niyeti, projelerin verimliliğini sorgulamak değildi. Bilakis yapılan hizmeti, millete lüks gördükleri için bunu ifade ediyorlardı. Ortaya hiçbir eser koyamayanlar, ülkesi ve milleti için samimiyetle çalışan proje geliştiren, vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde biz de benzer ithamlara maruz kaldık. Benzer sabotaj girişimleriyle hiçbir temeli olmayan eleştirilerle karşılaştık. Merhum Özal'ın projelerini akim bırakmak için hangi söylemlere, hangi yalanlara başvurulduysa, aynısını kat be kat fazlasıyla bize de yaptılar. Parayı betona gömüyorlar dediler, yola, köprüye, tünele, baraja, hastaneye ne gerek var? dediler. Yolla karın mı doyar diyerek kendilerini komik duruma düşürdüler. Öyle zamanlar oldu ki uçak inmeyen yere havalimanı inşa ettiler, bu iftirayı atacak kadar muvazeneyi kaybettiler. Arşivlere baktığınızda başta havalimanlarımız olmak üzere her devasa eserde bu çapsızlığın, bu ufuksuzluğun izlerini muhakkak görürsünüz. Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin, sadece seçim skandallarının değil aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir. Yapılan işe takoz koymak, milletin hayrına olan her projeye çamur atmak, CHP ve siyasi akrabalarının milli sporudur. Tarih bizi haklı, onları ise haksız çıkarmıştır" dedi.

"CHP ZİHNİYETİNİN GEREKSİZ DEDİĞİ NE KADAR YATIRIM VARSA HEPSİ MİSYONUNU FAZLASIYLA YERİNE GETİRMİŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dile getirdikleri eleştirilerin tamamen safsatadan, tamamen kötü niyetli bir temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşılmıştır. Bunun en somut örneği de şu anda ikinci pistini açtığımız Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'dır. CHP'nin sabık genel başkanının 'uçak bile inmiyor' dediği, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. 2030 yılında ise bu rakam 63 milyona yaklaşacak. Engellemek için Gezi olayları dahil, sokak terörüne başvurdukları İstanbul Havalimanı Avrupa ve dünyanın en iyi havalimanları arasında gösteriliyor. Bu havalimanımız daha geçen hafta 5 ödül birden aldı. Aynı durum çamur attıkları diğer yatırımlarımız için de geçerlidir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu olmasaydı bugün İstanbul trafiği çok daha kötü durumda olurdu. Şayet Türkiye'yi, duble yollar, otoyollar, demiryollarıyla donatmasıydı ne ihracatımız 255 milyar dolara çıkardı ne turist sayımız 50 milyonu aşardı. Bu karşılaştırmaları uzatmak mümkün. CHP zihniyetinin gereksiz dediği, ne gerek var dediği, israf dediği ne kadar yatırım varsa hepsi misyonunu fazlasıyla yerine getirmiş hatta bir müddet sonra yetersiz kalmaya başlamıştır. Türkiye'de 70 yılda pek çok şey değişmiş ama bunların halka yönelik mütekebbir tavırlarında hiçbir düzelme olmamıştır" diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP ÜLKELERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz son 21 yılda ne yaptıysak, neyi başardıysak CHP ve koro üyelerinin istemezükçü nakaratlarına rağmen başardık. Özellikle havacılık alanında büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye, terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken, uçuş ağımıza 283 yeni nokta daha ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya elhamdülillah yükselttik. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla, bin 813'e ulaştırdık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden birine dönüştürdük. Daha bunun gibi burada saymaya kalksak saatler alacak sayısız havacılık atılımını 2002'den itibaren alnımızın akıyla hayata geçirdik" dedi.

"ÇUKUROVA HAVALİMANINI ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Havacılık sektörümüzü ve hava ulaşımı alt yapımızı, daha da güçlendirmek için projelerimize yenilerini ekliyoruz. Çukurova bölgesel, Yozgat ve Bayburt, Gümüşhane havalimanlarının inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanını önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Alt yapı çalışmaları biten Yozgat ve Bayburt Gümüşhane Havalimanlarının üst yapı işlerini de tamamlayarak 2025 yılı içerisinde açılışlarını yapacağız. Artan yolcu ve yük sayıları sebebiyle gündeme aldığımız Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları ise devam ediyor. Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik yatırım çalışmalarımız da hızla sürüyor. Antalya Havalimanımızın 35 milyon yolcu olan mevcut kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkarıyoruz. 2022 yılı Aralık ayında Esenboğa Havalimanımızın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu özel iş birliği ihalemizi gerçekleştirdik. Esenboğa'ya devletimizin kasasından bir kuruş harcamadan yaklaşık 300 milyon euroluk yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında havalimanımızın kapasitesi yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız üçüncü pistine kavuşacaktır" diye konuştu.

"TARİHE MÜHRÜNÜ GELECEĞİ GÖREREK UZUN VADELİ PLAN YAPANLAR VURABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı, pat sahaları, onarımı ve gelişimi işine ait ihaleyi de kısa süre önce gerçekleştirdik. Yapım çalışmalarına 21 Kasım günü itibariyle başlandı. Havalimanımızın zemin taşıma gücünün artırılmasını sağlayacak ayrıca 14 kilometre uzunluğunda çevre güvenlik duvarıyla havalimanının bulunduğu alanı sel taşkınlarına karşı koruyacağız. Milletimize sürekli karamsarlık, felaket tellallarına aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı'yla taçlandırıncaya kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Çünkü biz tüm kalbimizle şuna inanıyoruz. Tarihe mührünü, günü kurtarma peşinde koşanlar değil, geleceği görerek uzun vadeli plan yapanlar vurabilir. İş yerine laf üretenlerden ülkeye ve millete hayır gelmez. Son 21 yılı iktidarı olmak üzere 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta Hak'tan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz" diye konuştu.

"TERÖR SALDIRILARIYLA MİLLETİMİZİ BÖLME PLANLARININ RAF ÖMRÜ TÜKENMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk, baskılara, tehditlere, emperyalist güçlerin ülkemizle ilgili yazdığı karanlık senaryolara asla eyvallah etmedik. Darbecisinden vandalına, teröristinden 5. Kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alı koymasına müsaade etmeyeceğiz. Terörle, ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türkü, Kürdü, Arap'ı, Alevisi ve sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine kast edilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim, kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti aktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz" dedi.

"SİYASİ BUKALEMUNLARIN MASKELERİNİ İNDİRMEKTE KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle bizi yıldıracaklarını, özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz, fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız, inşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın, ömrümüz yettiği sürece nefesimiz yettiği sürece aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, üç beş oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için kırk takla atan, kırk farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Bu akşam gençlerimizle bir araya geldiğimizde tüm bu konuları çok daha ayrıntılı, .çok daha açık yüreklilikle konuşma fırsatı bulacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin İstiklal ve İstikbali için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlerimize Mevla'dan acil şifalar diliyorum. Hudutlarımız içerisinde ve sınır ötesinde kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına tekrar baş sağlığı dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

"İKİNCİ PİSTİ ALLAH'A HAMD OLSUN YETİŞTİRDİK"

Kurdele kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'ya da seslendi. "İkinci pisti Allah'a hamd olsun yetiştirdik. Sabiha Gökçen ihtiyaca cevap vermiyordu. Ali Bey, ikinci pist de devreye girdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ali Sabancı da, "Daha fazla uçak alacağız Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "300 tane Türk Havayolları aldığına göre…" dediğinde, Sabancı da "Biz de 150 tane" dedi. Bunun ardından "Onların ne kadarı bize" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hepsi" yanıtını aldı.

"MİLLET KİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdele kesimi sırasında, "Dünyada artık Türkiye her yönüyle elhamdülillah bir ilk. İnşallah daha da artarak devam edecek. Şu anda terör örgütleriyle mücadelemizde silahlı kuvvetlerimiz şu anda yoğun bir mücadeleyle iki günde 26 teröristi 'ila cehenneme zümera'. İnşallah daha da fazlasıyla bunları yok edeceğiz. Bu arada maalesef şehitlerimiz de var ama biz şuna inanıyoruz. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da Huda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle inanıyoruz. Bütün şehit ailelerine özellikle sabrı cemil hatırlatıyoruz. Onlar şehit anneleri, şehit babaları. Makamları ali, sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Bu yola böyle inandık, başımızı da böyle koyduk, böyle de yürüyeceğiz. Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yolgeçen hanı demiyor. Sabırla, inşallah 31 Mart'a hazırlanacağız ve 31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki bunlar kapımıza uğramaya inşallah ne yüzleri, ne gözleri hiçbir şeyi olmaması lazım" ifadelerini kullandı. (DHA)