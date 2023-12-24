Kimliğini ve ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Yeni açıklama geldi!
Sosyal medyada yayılan “ehliyet ve kimlik kartlarının yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2023”, “yenilemeyenlere ceza kesilecek” iddiası, nüfus müdürlüklerinde kısa süreli yoğunluğa yol açtı. Ancak iddiaların aksine nüfus cüzdanları; yeni kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli sayılırken, belirlenmiş son bir tarih de bulunmuyor. Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilmesi için ise son tarih 31 Aralık 2024.
• 24 Aralık 2023 - 07:09 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2023 - 07:09 • Son Güncelleme: