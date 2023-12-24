Kimliğini ve ehliyetini yenilemeyenler dikkat! Yeni açıklama geldi!

YENİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kimlik yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınarak gerçekleştiriliyor. Randevulu başvurularda, başvuru işlemleri daha hızlı ve kolay şekilde hallediliyor.Eski kimliklerin yenilenmesinin birçok faydası bulunuyor. Örneğin, çipli kimlik kartlarında biyometrik veriler (parmak izi, yüz tanıma gibi) yer alıyor. Bu sayede, kimlik doğrulama işlemleri daha güvenli bir şekilde yapılabiliyor. Ayrıca, çipli kimlik kartları ile e-imza ve e-devlet hizmetlerinden daha kolay yararlanılabiliyor.