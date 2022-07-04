GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSabaha karşı katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
HaberlerGündem Haberleri Sabaha karşı katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Sabaha karşı katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir-Manisa il sınırında sabaha karşı meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

04.07.2022 - 09:45 | | İHA
Sabaha karşı katliam gibi kaza! Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İstanbul-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. Balıkesir-Manisa sınırında meydana gelen kazada Bedri Kebiç yönetimindeki 54 ZP 870 plakalı araç ile Salih A.'nın kullandığı 34 POL 36 plakalı araç çarpıştı.

Sabaha karşı katliam gibi kaza Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Manisa ve Balıkesir itfaiyelerinin birlikte müdahale ettiği kazada, 54 ZP 870 plakalı araçta bulunan Bedri Kebiç (33) , Beyhan Kebiç (28) , Seyhan Akkuş (47), Berat Ömer Kebiç (2) ve Bedirhan Kebiç (1) hayatını kaybetti. Kazada diğer araçta bulunan sürücü Salih A. ve Kazım A. ise yaralandı.

Sabaha karşı katliam gibi kaza Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir etkisiz hale getirildi!

Sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir etkisiz hale getirildi!

Pilot uygulama başladı! Acil durum araçlarına 'yeşil' yanacak

Pilot uygulama başladı! Acil durum araçlarına 'yeşil' yanacak

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Ve açıklandı! Tek tek hesaplandı! İşte yeni maaşlar...

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına zam! Ve açıklandı! Tek tek hesaplandı! İşte yeni maaşlar...