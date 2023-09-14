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Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararına göre; Türkiye'nin Rusya Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna Büyükelçiliğine ise Mustafa Levent Bilgen atandı.

14.09.2023 - 00:07 |
Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete’de yer alan atama kararına göre; Rusya Federasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Ukrayna nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Polonya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Fas Krallığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Burundi Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.

Atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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