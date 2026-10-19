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Gündem70 dakikadan 18 dakikaya düştü! Bölgeyi rahatlatacak otoyol ulaşıma açıldı
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70 dakikadan 18 dakikaya düştü! Bölgeyi rahatlatacak otoyol ulaşıma açıldı

19.10.2026 - 18:13Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

70 dakikadan 18 dakikaya düştü! Bölgeyi rahatlatacak otoyol ulaşıma açıldı

Türkiye'nin önemli üretim ve turizm şehirleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de ulaşımı rahatlatacak olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi hizmete girdi.

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Mersin merkez ile Kızkalesi arasındaki ulaşım süresini 18 dakikaya düşürecek olan Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun Çeşmeli-Kızkalesi kesimi gece açıldı. Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu 41 kilometrelik ana gövde hattı ve 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluştuğu bildirildi. Özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde turizm bölgelerinde yaşanan trafik sorununa kalıcı çözüm sunması hedeflenen projenin hizmete girmesiyle akaryakıt ve zaman tasarrufu da bugünden itibaren sağlanmaya başlandı.

Projede 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, birer bakım ve tünel işletme merkezi yapıldı. Yazın saatler süren seyahat süresinin bu sayede 18 dakikaya kadar düşmesi hedeflendi. Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanacağı, karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azalacağı kaydedildi. Ayrıca, Mersin'in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendireceği aktarıldı.

70 dakikadan 18 dakikaya düştü Bölgeyi rahatlatacak otoyol ulaşıma açıldı

Sürücüler beğenilerini dile getirdi
D-400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkan tanınan yolu kullanan sürücüler ise memnuniyetlerini dile getirdi.

Otoyolu deneyenlerden Furkan Evcimen,"Uzun süredir beklediğimiz bir otoyoldu. Mersin’imize büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu bölge yatırım yapılması potansiyeli barındıran bir yer. O açıdan insanların yoğun talep ettiği yaz aylarında özellikle, çok trafiğin yoğun olduğu bir bölgeydi. Bizim açımızdan iyi olacağını düşünüyorum. Yol gayet güzel yapılmış. Asfalt falan kalitesi güzel. Ben de ilk geçenlerden biriyim" dedi.

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Bir süredir Mersin'de yaşayan Rus vatandaşı Andrei Kichkidov ise," Mersin'de 4 yıldır yaşıyorum, havalimanından Erdemli'ye çok hızlı gelebilirim. Önce 1 saat 10 dakika sürüyordu, şimdi maksimum 40 dakika" diyerek yolun çok güzel olduğunu kaydetti.

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