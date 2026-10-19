Ankara Temelli’ye 4,1 milyar dolarlık veri merkezi! Bakan Kacır: 2012'den bu yana 42 milyar TL'lik yatırımın önünü açtık

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Bakan Kacır, Ankara Temelli Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Rönesans Holding ve Digital Realty iş birliğiyle hayata geçirilecek Ankara Temelli Veri Merkezi'nin temel atma törenine katıldı.

Bakan Kacır, törende yaptığı konuşmada, "21. yüzyılın petrolü" olarak nitelendirilen veriye sahip olmanın, onu işlemenin ve ekonomik değere dönüştürebilmenin bugün ülkeler ve firmalar için kritik önem taşıdığını söyledi.

Kacır, konuşmasında şunları kaydetti:

TEKNOLOJİ ALTYAPISI: Bütün bu yeniliklerin arkasında, her geçen gün büyüyen ve gelişen bir teknoloji altyapısı var. Yapay zekâdan bulut bilişime, büyük veri teknolojilerinden nesnelerin internetine uzanan pek çok yenilik, üretim süreçlerimizden iş yapma biçimlerimize, günlük hayatımızdan küresel ekonomiye geniş bir alanda köklü dönüşümleri beraberinde getiriyor. Nasıl ki sanayi devrimlerinin ilk dönemlerinde ham madde ve enerji kaynaklarına erişim, küresel ekonominin seyrini belirlediyse; 21. asrın petrolü olarak nitelendirilen veriye sahip olmak, onu işlemek ve ekonomik değere dönüştürebilmek bugün ülkeler ve firmalar için kritik öneme haiz. Şüphesiz veriyi petrolle eşdeğer tutan benzetme, onun kazandığı stratejik değeri anlamak ve anlatmak bakımından manidar olsa da dijital ekonominin kendine özgü dinamiklerini açıklamakta kısıtlı bir bakış açısı sunuyor.

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VERİ MERKEZLERİ: Verinin gerçek ekonomik değerini ortaya çıkarmak; farklı kaynaklardan gelen verileri tasnif etmek, gelişmiş algoritmalarla henüz keşfedilmemiş örüntüleri açığa çıkarmak ve elde edilen bilgiyi bilimsel keşiflere, teknolojik yeniliklere ve ekonomik katma değere dönüştürmekle mümkün. Elbette verinin sahip olduğu bu yüksek potansiyel, veri merkezlerinin geleneksel rolünü ve işlevini köklü biçimde dönüştürüyor. Bir dönem ağırlıklı olarak verilerin güvenle saklanmasını ve dijital hizmetlerin kesintisiz sunulmasını sağlayan bu alt yapılar, bugün yüksek işlem gücünü, gelişmiş depolama sistemlerini ve hızlı iletişim ağlarını bir araya getiriyor. Veri kümelerinin analiz edildiği, yapay zekâ modellerinin eğitildiği ve ileri teknoloji uygulamalarının geliştirildiği bu altyapıların; sanayiden finansa, bilimsel araştırmadan kamu hizmetlerine kadar pek çok alanda sunduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanmak için veri merkezi yatırımları tüm dünyada muazzam bir şekilde hız kazanıyor.

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KÜRESEL TEKNOLOJİ YARIŞI: 2025 yılında dünya genelinde açıklanan yeni uluslararası yatırım projelerinin toplam değerinin beşte birinden fazlasını veri merkezi yatırımları oluşturdu. Araştırmalar, dünya genelindeki veri merkezlerinin toplam kurulu güç kapasitesinin, 2025 yılındaki yaklaşık 103 gigavat seviyesinden 5 yıl içinde 200 gigavata ulaşacağını öngörüyor. Bu tablo, küresel teknoloji yarışında rekabetin yalnızca yeni teknolojiler geliştirmekle sınırlı kalmadığının; bu teknolojilere hayat verecek hesaplama kapasitesine ve dijital altyapılara sahip olmanın da stratejik bir üstünlük mücadelesine dönüştüğünün somut göstergesi. Kendi verisini güvenle koruyabilen işleyebilen ve yönetebilen; yüksek hesaplama kapasitesini güvenilir, sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek veri merkezleriyle destekleyen ülkeler; dijital çağın nimetlerini refaha dönüştürecek; teknolojik bağımsızlıklarını temin edecek. Türkiye olarak bu dönüşümün taşıdığı fırsatların ve beraberinde getirdiği sorumlulukların farkındayız.

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MİLLÎ TEKNOLOJİ HAMLESİ: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz Millî Teknoloji Hamlesi ile Türkiye'nin teknoloji geliştirme ve üretme yolcuğunda yepyeni bir sayfa açtık. Savunma sanayiinden uzay teknolojilerine, otomotivden ileri imalata pek çok alanda, kendi mühendislik gücüyle dünyaya örnek gösterilen başarılara ulaşan bir Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa ettik. Aynı kararlılığı dijital teknolojilerde, yapay zekâda ve ileri hesaplama altyapılarında yine hep birlikte ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki dijital egemenlik, millî bağımsızlığımızın ayrılmaz bir parçası. Verilerimizin güvenliğini, kritik dijital sistemlerimizin sürekliliğini ve yapay zekâda Türkiye’yi öncü ülkeler arasına taşıma vizyonumuzu Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir veri merkezi altyapısıyla gerçekleştirebiliriz. Bu doğrultuda, veri merkezi ve bulut bilişim altyapılarımızı geliştirmeyi, yapay zekâ için ihtiyaç duyulan yüksek hesaplama kapasitesini artırmayı ve küresel teknoloji yatırımlarını Türkiye’ye çekmeyi esas alan kapsamlı bir destek çerçevesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hayata geçirdik.

YATIRIMA TEŞVİK: Bugüne kadar 8 bin 900'ü aşkın araştırmacımızın yararlandığı Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) bünyesinde 80 bini aşkın işlemci çekirdeği, 504 grafik işlem birimi ve 26 petabayt veri depolama kapasitesine ulaşarak ülkemizin yüksek başarımlı hesaplama altyapısını önemli ölçüde geliştirdik. Katıldığımız EuroHPC Ortak Girişimi ile Avrupa genelinde kurulan yüksek başarımlı hesaplama altyapılarını araştırmacılarımızın erişimine sunduk. Dünyanın en büyük süper bilgisayarlarından MareNostrum 5’e ortak olduk ve bu altyapıyı Türkiye’deki araştırmacıların ve girişimcilerimizin istifadesine açtık. Yatırım teşviklerimizle 2012’den bu yana 42 milyar liralık veri merkezi yatırımının önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle de veri merkezi yatırımlarına kapsamlı destekler sağlıyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemiz tarihinin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile; 2030’a kadar 30 milyar dolarlık destekle Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getirmek üzere harekete geçtik. Programımızda, yeni nesil dijital altyapı yatırımlarını hızlandıracak özel çağrılara yer verdik.

HIT-VERİ MERKEZİ VE KUANTUM ÇAĞRISI: 1,5 milyar dolar destek bütçeli HIT–Veri Merkezi Çağrısıyla, yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarını hızlandırdık. Asgari 30 megavat kapasitede yüksek nitelikli veri merkezlerinin kurulumu için kapsamlı destekler sunuyoruz. Bulut tabanlı altyapıların ülkemizde kurulmasını hızlandırmaya dönük 1,6 milyar dolar bütçeli HIT–Yapay Zekâ Çağrımızla; sanayiden sağlığa, finanstan ulaştırmaya ekonomimizin tüm sektörlerinde dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyoruz. HIT–Kuantum Çağrımızla da klasik hesaplama sınırlarını aşan ve geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde altyapımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Arzumuz veri işleme ve depolamada ülkemizi bölgesel bir merkez konumuna taşımak, yapay zekânın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmak.

YAPAY ZEKÂ EYLEM PLANI: Bu vizyonu taşıyan 2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planımızda da dijital altyapımızı geliştirmeye ve ülkemizin hesaplama kapasitesini artırmaya yönelik somut ve iddialı hedefler ortaya koyduk.Yapay zekâ ekonomisinin ihtiyaç duyduğu işlem gücünü karşılamak ve küresel dijital hizmetler pazarından daha fazla pay almak üzere, 2030’a kadar ülkemizin kurulu veri merkezi gücünü en az 1 gigavata çıkaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere her daim özel sektörün önündeki engelleri kaldırmayı, özel sektör yatırımlarını hızlandırmayı, gece gündüz demeden özel sektörle birlikte hareket etme ve özel sektörün öncülüğünde Türkiye’yi gelecek hedeflerine taşıma anlayışına sahip çıkmayı her daim tavsiye ederler. Veri merkezleri, bulut bilişim ve yapay zekâ altyapılarında, ağırlıklı olarak özel sektör eliyle 2030 yılına kadar 10 milyar doların üzerinde yatırımın tamamlanmasını öngörüyoruz.

YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ: Yapay Zekâ Büyüme Bölgeleriyle araştırmacılarımızı, teknoloji girişimlerimizi ve yatırımcılarımızı güçlü bir altyapıyla desteklenen bütüncül bir yapay zekâ ekosisteminde buluşturacağız. Herkes İçin GPU Programı ile girişimcilerimizin ve bilim insanlarımızın yüksek hesaplama gücüne erişimini kolaylaştıracağız. İstiyoruz ki ülkemizde bilim insanlarımızın yeni keşiflere, girişimcilerimizin küresel başarılara uzanan yolculuğu, veri ve hesaplama altyapısına erişimde karşılaştıkları güçlükler nedeniyle asla sekteye uğramasın. Türkiye'nin dört bir yanında ortaya çıkan yenilikçi fikirler, gelişmiş dijital altyapının sunduğu imkânlarla buluşarak yüksek katma değerli ürünlere ve dünya çapında rekabet eden teknoloji şirketlerine dönüşsün.

VERİ MERKEZİ YATIRIMI: Bugün temelini attığımız Rönesans–Digital Realty veri merkezi yatırımı; ülkemizin dijital bağımsızlığını pekiştirme, stratejik teknoloji altyapısını geliştirme ve küresel dijital ekonomide daha fazla pay sahibi olma yolunda çok önemli bir adım. Ankara Temelli'de Başkent OSB bünyesinde 450 milyon dolarlık altyapı ve bina yatırımlarıyla başlayacak 22 megavat kapasiteli tesis, sonrasında gerçekleşecek 900 milyon dolarlık gelişmiş soğutma sistemleri ve yüksek kapasiteli bilişim altyapısıyla kurumlarımızın ve teknoloji şirketlerimizin güvenilir veri depolama ve işleme ihtiyaçlarına cevap verecek. Tüm etaplar tamamlandığında, Ankara Temelli Başkent OSB’de 4,1 milyar dolarlık bir sabit sermaye yatırımı hayat bulmuş olacak. Uluslararası bulut ve dijital hizmet sağlayıcılarının ülkemizdeki faaliyetlerini genişletmeleri için de yeni imkânlar sunacak. Tesisin öne çıkan bir diğer yönü de enerji verimliliğini esas alan mimarisi. Uluslararası Enerji Ajansı, dünya genelinde veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2030‘a kadar iki katına çıkacağını öngörüyor.

10 MİLYAR DOLARI AŞACAK YATIRIMLAR: Bu tablo bize şunu söylüyor: Geleceğin dijital rekabetini yalnızca en yüksek hesaplama kapasitesine sahip olanlar değil, bu kapasiteyi en az enerji tüketimiyle, en yüksek verimlilikle sunabilenler kazanacak. Tesisin, tasarımından işletme süreçlerine kadar her aşamada enerji ve kaynak verimliliğini esas alan yaklaşımı, sürdürülebilir büyüme ve yeşil dönüşüm hedeflerimizle tam bir uyum içinde. Rönesans ile Digital Realty’nin ülkemizde gerçekleştireceği bu yatırım; aslında büyük bir yolculuğun başlangıcı. İki firmanın Ankara ve İstanbul’da toplam 10 milyar doları aşacak yatırımlara öncülük etmesiyle, 200 megavatlık kapasite oluşturma hedefi, 2030 için belirlediğimiz 1 gigavatlık kapasite hedefinin beşte birini tek başına sunacak bir potansiyele sahip. Ülkemiz; kıtaları birbirine bağlayan stratejik konumu, gelişmiş sanayi ve enerji altyapısı, hızla büyüyen dijital hizmetler pazarı, rekabetçi enerji tedarik imkânları ve yenilenebilir enerji potansiyeli, genç ve nitelikli insan kaynağı, yatırımcılarımıza sunduğumuz kapsamlı desteklerle küresel veri merkezi yatırımları için en doğru adres. Biz, Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline inanan, üretim ve teknoloji kabiliyetlerimize değer katan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz.