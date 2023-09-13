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Togg göreve başladı!

Ankara'da polis aracı olarak kullanılmak üzerine tahsis edilen Togg, Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor.

13.09.2023 - 23:51 | | İHA
Togg göreve başladı!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor. Ankara’nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.

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