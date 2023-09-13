Togg göreve başladı!

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da kullanılıyor. Ankara’da Motosikletli Polis (Yunus) ekiplerine tahsis edilen 06 A 00006 plakalı Togg T10X marka otomobil Kızılay Meydanı'nda görev yapıyor. Ankara’nın meşhur noktalarından birinde görev yapan otomobil ise vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bazı vatandaşlar ise Togg ile fotoğraf çekiyor.