Rize Fındıklı'da kamyonet dereye yatağına düştü: 2 yaralı

28.01.2026 - 22:22Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Rize’nin Fındıklı ilçesinde kamyonetin dereye yatağına düştüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Fındıklı ilçesine bağlı Çağlaya Vadisi’nde meydana geldi. Gürcüdüzü Yaylası’ndan Asladere köyüne giden plakası öğrenilemeyen Mustafa Özkaya (64) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dereye yatağına düştü. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü Mustafa Özkaya’nın ihbarı üzerine adrese AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücü ile araçtan çıkardıkları M.Ö.’yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

